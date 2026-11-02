Κομβικό ρόλο στο σκάνδαλο της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που είχε υπεξαιρέσει χρήματα από… δήθεν εράνους για «καλό σκοπό» και βοήθεια σε άρρωστα παιδιά, είχε η Βασιλική Μανησιώτη, η 35χρονη μητέρα δύο παιδιών και σύντροφος του 36χρονου Κωνσταντίνου Φιρινίδη, που συνελήφθη και κατηγορείται για άμεση εμπλοκή στις παράνομες δραστηριότητες του κυκλώματος.

Ο ρόλος της στη ΜΚΟ και οι χλιδάτες κρατήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η παρουσία της 35χρονης δεν περιοριζόταν μόνο στην προσωπική σχέση με τον επικεφαλής της οργάνωσης. Είχε αναλάβει ενεργό ρόλο στη δημόσια προβολή της οργάνωσης, αναρτώντας και διακινώντας τις εκκλήσεις για βοήθεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με αυτές τις αναρτήσεις –στις οποίες προβάλλονταν φωτογραφίες και λεπτομέρειες για παιδιά με σοβαρές ασθένειες– το ζευγάρι των συλληφθέντων προσέλκυε δωρεές από απλούς πολίτες, αλλά και επιφανείς αθλητές, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες. Τα δε χρήματα όμως, φαίνεται πως κατέληγαν στα προσωπικά της λούσα και στον χλιδάτο τρόπο ζωής που επέλεγε για τον εαυτό της και τον σύντροφό της.

«Έχουμε πάντα τη σουίτα… Junior στα 410€»

Οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στην δικογραφία σε βάρος της είναι ενδεικτικοί. Στις 22-10-2026, η Μανησιώτη επικοινωνεί με υπάλληλο ξενοδοχείου πολυτελείας για κράτηση δύο διανυκτερεύσεων:

Υπάλληλος: «Είστε από κάποια εταιρεία, είστε ιδιώτης;» Μανησιώτη: «Είμαστε τακτικοί πελάτες, δείτε λίγο στο όνομα Φιρινίδης, διαμένουμε πάντοτε σε μια συγκεκριμένη σουίτα…» Υπάλληλος: «Υπάρχει η Junior σουίτα διαθέσιμη στα 410 ευρώ συν 15 ευρώ ο φόρος κλιματικής αλλαγής.» Μανησιώτη: «Οκ, προχωρήστε στην κράτηση.»

Το τιμολόγιο στην εικονική εταιρεία για να μην πληρώνει φόρους Στις 09-10-2026, συνομιλεί με υπάλληλο κλινικής πλαστικής χειρουργικής, ζητώντας τιμολόγιο για τις θεραπείες της: «Γι’ αυτόν τον λόγο ενεργοποίησα αντίστοιχο ΚΑΔ στην εταιρεία μου, ώστε να μπορώ να δικαιολογώ σχετικά έξοδα και να μην καταβάλλω υψηλά ποσά προς την Εφορία.» . Παράλληλα, συνομιλεί με ιατρείο στην Αθήνα για θεραπείες καλλωπισμού σώματος και κυτταρίτιδας . Στη συνομιλία δηλώνει ψευδώς ότι έχει τρία φροντιστήρια και τονίζει χαρακτηριστικά: «Το οικονομικό κόστος δεν με απασχολεί, πρωταρχικός μου στόχος είναι να συζητήσω απευθείας με τη γιατρό για τη δική μου περίπτωση.»

Σε μεταγενέστερη συνομιλία της (13-10-2026), αναφέρει ότι έκανε θεραπεία στους γλουτούς της, που κόστισε 2.500 ευρώ .

Γεύματα στο «Zuma» στη Μύκονο και κρουαζιέρες Στις 23-10-2026, σε επικοινωνία με φίλη της, συζητά για τις διακοπές και τις εξόδους της: Αναφέρει ότι μια σύντομη διαδρομή με σκάφος/κρουαζιερόπλοιο τους κόστισε 250 ευρώ για μόλις δύο ώρες, ενώ σχολιάζει το ακριβό γεύμα της στο πολυτελές εστιατόριο «Zuma» της Μυκόνου. (Σημειώνεται ότι από την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκαν αντίστοιχες χρεώσεις στην κάρτα της εικονικής εταιρείας «MVP», όπως 574€ στο Zuma Mykonos και 2.700€ σε αγορές για τσάντα Louis Vuitton).

Πτήσεις αποκλειστικά σε «Business Class» Στις 03-10-2026, καλεί αεροπορική εταιρεία για αλλαγή εισιτηρίων, καθώς –όπως υποστηρίζει– ταξιδεύει σχεδόν κάθε εβδομάδα: «Επιλέγω και ταξιδεύω πάντα σε θέσεις Business», αναφέρει στον υπάλληλο, πληρώνοντας άμεσα με κάρτα το ποσό των 547,86 ευρώ και ζητώντας την έκδοση τιμολογίου στην εταιρεία.

Και δεν ήταν μόνο οι σουίτες στα πολυτελή ξενοδοχεία και η χλιδάτη ζωή. Η ίδια όταν δεν έβρισκε την εξυπηρέτηση που επιθυμούσε, γινόταν και… επικριτική και έκανε αρνητική κριτική:

Το εικονικό διαζύγιο και το «ξεκαθάρισμα» της βιτρίνας

Η Μανησιώτη εμφανίζεται τυπικά να αποχωρεί από το Σωματείο την 1η Φεβρουαρίου 2025. Λίγο αργότερα, το ζευγάρι προχώρησε σε επίσημο διαζύγιο, το οποίο ωστόσο η ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζει απολύτως «εικονικό», καθώς από την φυσική επιτήρηση προέκυψε ότι οι δυο τους συνέχιζαν να διαμένουν στην ίδια κατοικία και να διατηρούν κανονικά τη σχέση τους. Κατά τις Αρχές, το διαζύγιο και η αποχώρηση αποτέλεσαν μεθόδευση ώστε να αποσυνδεθούν τυπικά τα πρόσωπα της ΜΚΟ από τις νέες επιχειρηματικές οντότητες που ετοίμαζαν.