Η μεγάλη επιχείρηση των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης που στεγάζεται στο Δημαρχείο, ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Δευτέρας 2 Nοεμβρίου, έπειτα από καταγγελία για συστηματικές απαιτήσεις παράνομων χρηματικών ποσών.

Στόχος του φερόμενου κυκλώματος ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών για την έκδοση οικοδομικών αδειών και τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων.

Χειροπέδες σε υψηλόβαθμα στελέχη και ιδιώτες

Έντεκα άτομα συνελήφθησαν μετά από την έφοδο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στην Πολεοδομία Κατερίνης, εκ των οποίων τέσσερις υπάλληλοι της πολεοδομίας και 7 μηχανικοί.

Ανάμεσά τους βρίσκεται ο διευθυντής της Πολεοδομίας, ο οποίος συνελήφθη στην κατοικία του, καθώς και ο προϊστάμενος του τμήματος Δόμησης και Ελέγχου.

Η επιχείρηση οδήγησε επίσης στη σύλληψη τριών επιπλέον υπαλλήλων του ίδιου τμήματος και συνεργαζόμενων ιδιωτών μηχανικών.

Και οι έντεκα, θα μεταφερθούν στον Εισαγγελέα το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου.

Σε εξέλιξη ο έλεγχος των αρχείων

Τα κλιμάκια της Αστυνομίας παραμένουν στους χώρους της υπηρεσίας διεξάγοντας εξονυχιστικές έρευνες.

Ο ενδελεχής έλεγχος των κατασχεμένων φακέλων και εγγράφων αναμένεται να ρίξει φως στο πλήρες εύρος της δράσης των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Η απάντηση του Δήμου Κατερίνης

Ο Δήμος Κατερίνης επιβεβαίωσε την έρευνα των αρμόδιων αρχών στην Υπηρεσία Δόμησης, υπογραμμίζοντας ότι έχει δοθεί εντολή για πλήρη συνεργασία και διάθεση κάθε απαραίτητου φακέλου προς διευκόλυνση του έργου τους.

Παράλληλα, η δημοτική αρχή ξεκαθαρίζει πως η διαφάνεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ενώ διαβεβαιώνει ότι η λειτουργία της Πολεοδομίας και η εξυπηρέτηση των πολιτών συνεχίζονται απολύτως ομαλά.

«Ο Δήμος Κατερίνης ενημερώθηκε για τη διενέργεια έρευνας από τις αρμόδιες αρχές σε υποθέσεις της Υπηρεσίας Δόμησης. Η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο διευκόλυνσης της έρευνας έχει δώσει εντολή να διατεθεί κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί.

Η διαφάνεια στις πολεοδομικές διαδικασίες είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη. Η Υπηρεσία Δόμησης συνεχίζει απρόσκοπτα την εξυπηρέτηση των πολιτών.»