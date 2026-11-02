Στην Ευελπίδων μεταβαίνει σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ο Παναγιώτης Γιαννάκης προκειμένου να καταθέσει στον ανακριτή για το μεγάλο σκάνδαλο των χειραγωγημένων αγώνων.

Ο θρύλος του αθλήματος ζήτησε να καταθέσει υπέρ της κατηγορίας, προκειμένου να συνεισφέρει στη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς το όνομά του εμπλέκεται στη δικογραφία λόγω ενός περιστατικού του 2018. Όταν βρισκόταν στον πάγκο του Άρη, είχε αποβληθεί με δεύτερη τεχνική ποινή σε αναμέτρηση με τον Φάρο.

Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα Βαγγέλη Τσάπα, ο ίδιος είχε χρηματίσει τον διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη για να εξασφαλίσει τη νίκη της ομάδας του επί του Άρη. Ο διαιτητής, και μετέπειτα μέλος της ΚΕΔ, φέρεται να απέβαλε τον Γιαννάκη ως «δώρο», γεγονός που συνέβαλε στην απόλυσή του από την ομάδα της Θεσσαλονίκης μετά την ήττα.

Το ενδεχόμενο ενεργής εμπλοκής στην ΕΟΚ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η πιθανή τοποθέτηση του Παναγιώτη Γιαννάκη για το μέλλον του αθλήματος. Ο ίδιος εξετάζει το ενδεχόμενο να εμπλακεί στην επόμενη μέρα της ΕΟΚ σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, είτε ως υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές της 20ής Δεκεμβρίου, είτε ως επικεφαλής μιας ευρύτερης «οικουμενικής» διοίκησης.

Παγωμένες οι επιχορηγήσεις στην ΕΟΚ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, έχει αποφασίσει την προσωρινή αναστολή των επιχορηγήσεων προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και παρήγγειλε έκτακτο οικονομικό έλεγχο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τα έτη 2024, 2025 και 2026.

Όπως υπογράμμισε ο Γιάννης Βρούτσης, η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές οικονομικές και διοικητικές κυρώσεις για τους αθλητικούς φορείς σε περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων, την ώρα που οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις ανακρίσεις για να διαλευκανθεί πλήρως το εύρος του κυκλώματος.

Προφυλακίσεις και κατ’ οίκον περιορισμοί

Για τη σοβαρή αυτή υπόθεση, οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου, Γιώργος Μαυραγάνης και Ηλίας Κορομηλάς έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι.

Παράλληλα, στους Τάσο Πηλοΐδη και Βασιλική Τσαρούχα έχει επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» και πλήρης απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.

Υπενθυμίζεται ότι η διεθνής διαιτητής Αναστασία Τσακιράκη, περιέγραψε ενώπιον του Εισαγγελέα μια αλληλουχία γεγονότων που, σύμφωνα με την ίδια, ξεκίνησε όταν αρνήθηκε να αποσύρει μήνυση που είχε καταθέσει και κατέληξε στον αγωνιστικό παραγκωνισμό της. Η Τσακιράκη υποστήριξε ότι τον Απρίλιο του 2024 ο Κορομηλάς επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, λέγοντάς της ότι είχε «εντολή από τη Διοίκηση να λύσει το θέμα».

Όπως κατέθεσε, από τη συνομιλία τους αντιλήφθηκε ότι ο στόχος ήταν να την πείσει να αποσύρει τη μήνυση που είχε υποβάλει για προσβλητική ανάρτηση σε βάρος της.

Ο κύκλος των απολογιών που προηγήθηκαν