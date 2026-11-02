Το Halloween γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου και έχει τις ρίζες του στην αγγλοσαξονική παράδοση. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ συνδέεται με την παραμονή της Ημέρας των Αγίων Πάντων, που τιμάται την 1η Νοεμβρίου.

Σήμερα, για τους περισσότερους, αποτελεί μια γιορτή διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους. Οι άνθρωποι φορούν τρομακτικές ή ευφάνταστες στολές, διακοσμούν σπίτια και καταστήματα και διοργανώνουν θεματικά πάρτι.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Halloween έφερε στο προσκήνιο τις πιο δημιουργικές μεταμφιέσεις των celebrities. Η pop κουλτούρα, ο κινηματογράφος και η μουσική αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για εμφανίσεις που ξεχώρισαν για τη φαντασία και το στιλ τους.

Ποιοι ξεχώρισαν φέτος για τις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις;

Heidi Klum

Η Heidi Klum έκλεψε και φέτος τις εντυπώσεις στο καθιερωμένο Halloween party της, επιλέγοντας μια ιδιαίτερα ανατριχιαστική μεταμφίεση. Το μοντέλο εμφανίστηκε ως ένα γιγαντιαίο κομμένο χέρι, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον τίτλο της «βασίλισσας του Halloween».

Η στολή εντυπωσίασε με τις μακάβριες λεπτομέρειές της: τεράστια κόκκινα νύχια, αιματοβαμμένες φλέβες που προεξείχαν από τον καρπό και μια ανοιχτή πληγή μέσα στην οποία βρισκόταν το πρόσωπό της.

Η Heidi Klum ήταν σχεδόν αγνώριστη, ενώ για την ολοκλήρωση της μεταμόρφωσης χρειάστηκαν περίπου έξι ώρες προετοιμασίας.

Neil Patrick Harris – David Burtka

Ο Neil Patrick Harris και ο σύζυγός του, David Burtka, επέλεξαν μια κλασική αναφορά στην ταινία τρόμου «Η Λάμψη» (The Shining) για το Halloween party της Heidi Klum.

Οι δυο τους μεταμφιέστηκαν στις δίδυμες Grady, αναπαράγοντας πιστά την εμφάνισή τους με τα γαλάζια φορέματα, τις λευκές κάλτσες μέχρι το γόνατο και τα μαύρα παπούτσια τύπου Mary Jane.

Paris Hilton

Η Paris Hilton επέλεξε να αναβιώσει μία από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Britney Spears στα MTV VMAs, όταν η τραγουδίστρια είχε ανέβει στη σκηνή ερμηνεύοντας το «I’m a Slave 4 U» με έναν πύθωνα γύρω από τον λαιμό της.

Η Paris Hilton αντέγραψε το χαρακτηριστικό look, κρατώντας μάλιστα, ένα αληθινό φίδι, σε μια μεταμφίεση που αποτέλεσε φόρο τιμής σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές της pop μουσικής.

Kendall Jenner

Η Kendall Jenner επέλεξε μια κινηματογραφική μεταμφίεση, εμπνευσμένη από την Jane Henderson της ταινίας Paris, Texas.

Με νοσταλγική αισθητική, αναβίωσε την εικόνα της ηρωίδας, δίνοντας μια πιο artistic διάσταση στο Halloween look της.

Karol G

Η Karol G μεταμφιέστηκε σε Έμιλυ από την ταινία «Η Νεκρή Νύφη» για το Halloween και έβαψε όλο το σώμα της…μπλε.

Barbara Palvin

Η Barbara Palvin μεταμφιέστηκε σε Oogie Boogie από την ταινία «The Nightmare Before Christmas» («Ο Εφιάλτης πριν τα Χριστούγεννα»), ενώ ο σύζυγός της, Dylan Sprouse, επέλεξε να ντυθεί Jack Skellington, τον εμβληματικό πρωταγωνιστή της ίδιας ταινίας.

Zendaya

Η Zendaya επέλεξε για το Halloween 2026 να μεταμορφωθεί σε Halle Berry, αναδημιουργώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της ηθοποιού από το 2000.

Συγκεκριμένα, φόρεσε το κίτρινο εμπριμέ σύνολο του οίκου Lanvin, το οποίο είχε επιλέξει η Halle Berry στην πρεμιέρα της ταινίας «X-Men» στη Νέα Υόρκη, τον Ιούλιο του 2000.

Irina Shayk

Η Irina Shayk έγινε…”διαβολάκος”! Το γνωστό μοντέλο επέλεξε ένα αποκαλυπτικό, κόκκινο vinyl look, δίνοντας μια πιο αισθησιακή εκδοχή στη μεταμφίεσή της.

Jade Thirlwall

Η Jade Thirlwall επέλεξε να μεταμορφωθεί σε gargoyle (γαργκόιλ), το χαρακτηριστικό γκροτέσκο πέτρινο γλυπτό που συναντάμε σε γοτθικά κτίρια.

Για την εμφάνισή της στο Halloween party της Heidi Klum στη Νέα Υόρκη, κάλυψε το σώμα της με γκρι μακιγιάζ που θύμιζε φθαρμένη πέτρα, ενώ ολοκλήρωσε τη μεταμφίεση με εντυπωσιακά φτερά και ανάγλυφες λεπτομέρειες.

Haley Kalil

Η Haley Kalil μεταμφιέστηκε σε Jessica Rabbit, την εντυπωσιακή κοκκινομάλλα ηρωίδα της ταινίας «Who Framed Roger Rabbit?».

Alex Consani

Η Alex Consani μεταμφιέστηκε σε Thumb-Thumb, έναν από τους πιο αλλόκοτους χαρακτήρες της ταινίας «Spy Kids» (2001). Το μοντέλο φόρεσε μια κόκκινη ολόσωμη φόρμα και μια τεράστια προσθετική κατασκευή σε σχήμα αντίχειρα πάνω από το κεφάλι της, αναπαριστώντας τους χαρακτηριστικούς Thumb-Thumbs της ταινίας.

Cara Delevingne

Η Cara Delevingne επέλεξε να μεταμφιεστεί σε Frank-N-Furter από το cult μιούζικαλ «The Rocky Horror Picture Show» για το Halloween 2026.

Christina Aguilera

Η Christina Aguilera μετέτρεψε το ετήσιο Halloween party της, με τίτλο «Xtinaween», επιλέγοντας μια εμφάνιση εμπνευσμένη από το τσίρκο.

Η τραγουδίστρια φόρεσε έναν κορσέ με κόκκινες και λευκές ρίγες, πολύ κοντό ασορτί σορτς και εντυπωσιακά φουσκωτά μανίκια. Ολοκλήρωσε το σύνολο με κάλτσες πάνω από το γόνατο με σχέδιο ρόμβων και κόκκινες μυτερές γόβες.

Govastiletto.gr – Heidi Klum: Η «βασίλισσα του Halloween» – Οι μεταμφιέσεις που άφησαν ιστορία