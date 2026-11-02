Πέτρος Πετρόπουλος

Άνοιξε οριστικά Ο «ασκός του Αιόλου» στον χώρο των φιλανθρωπικών οργανώσεων, μετά το πρόσφατο σκάνδαλο εκατομμυρίων ευρώ με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Παιδική Χαρά».

Οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθιστούν πλέον επιτακτική την ανάγκη για άμεση διενέργεια σαρωτικών ελέγχων σε ολόκληρο το φάσμα των ΜΚΟ, ώστε να διαπιστωθεί εάν παρόμοιες πρακτικές οικονομικής εκμετάλλευσης λαμβάνουν χώρα πίσω από τη «βιτρίνα» της κοινωνικής προσφοράς.

Σε τοποθέτησή του, αναφορικά με το ζήτημα, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προχώρησε σε μια κατηγορηματική τοποθέτηση, υποστηρίζοντας ότι κάθε εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για περίθαλψη ανηλίκων στο εξωτερικό, συνιστά εκ των πραγμάτων απάτη.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως ο κόσμος δεν ξέρει ότι το κράτος τα πληρώνει όλα, προσθέτοντας ότι «όταν δουν έρανο για παιδί, είναι σίγουρα απάτη».

Πλήρης κρατική κάλυψη για νοσηλείες εκτός συνόρων

Όπως εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1, μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης αγνοεί το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας επωμίζεται εξ ολοκλήρου το οικονομικό κόστος, όταν απαιτείται διακομιδή και θεραπεία εκτός Ελλάδας.

Μοναδική προϋπόθεση, αποτελεί η ύπαρξη σαφούς και εμπεριστατωμένης ιατρικής γνωμάτευσης από το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό.

«Δεν χρειάζεται να πληρώσεις από την τσέπη σου. Αν οι γιατροί γράψουν με χαρτί ότι πρέπει να πάει στην Ιταλία, θα πάει στην Ιταλία. Δεν μπορεί να μαζεύεις λεφτά για θεραπείες στο εξωτερικό, τα πληρώνει το κράτος», δήλωσε.

Η συλλογή χρημάτων για τέτοιους σκοπούς είναι αδικαιολόγητη, καθώς τα έξοδα καλύπτονται πλήρως από την πολιτεία», επισήμανε ο υπουργός.

Οι αεροδιακομιδές και οι προσωπικές πρωτοβουλίες

Υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες δεν μένουν αβοήθητοι στις δύσκολες στιγμές, ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και σε έκτακτα περιστατικά όπου χρειάστηκε άμεση διοικητική παρέμβαση για τον επαναπατρισμό ασθενών.

Όπως έκανε γνωστό, υπήρξαν με παρέμβασή του περιπτώσεις «διάθεσης ειδικού αεροσκάφους για τη μεταφορά συμπολιτών μας από περιοχές όπως το Μαρόκο και το Ναϊρόμπι».

Ο κ. Γεωργιάδης κατέληξε στο ότι «κανένας άνθρωπος δεν εγκαταλείπεται όταν βρίσκεται σε πραγματική ανάγκη».