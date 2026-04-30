Μάχη σώμα με σώμα έδωσε ένας αστυνομικός της Άμεσης Δράσης όταν ένας άγνωστος αποπειράθηκε να διαρρήξει αποθήκες πολυκατοικίας στην περιοχή του Κολωνού.

Ο άγνωστος μαζί με έναν συνεργό του που είχε ρόλο «τσιλιαδόρου», διέρρηξε την περασμένη Κυριακή την κεντρική είσοδο πολυκατοικίας και αφού απέκτησε πρόσβαση στο εσωτερικό, κατευθύνθηκε στον υπόγειο χώρο όπου βρίσκονται οι αποθήκες των ενοίκων.

Ο αστυνομικός, που μένει στην πολυκατοικία, και ήταν εκτός υπηρεσίας αντιλήφθηκε τον κακοποιό και χωρίς να χάσει χρόνο κατέβηκε τα σκαλιά προκειμένου να τον σταματήσει. Όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου, «κατά την προσέγγιση, ο 34χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον του αστυνομικού προτάσσοντας κατσαβίδι, επιχειρώντας να τον πλήξει».

Ο αστυνομικός, όπως φαίνεται και στο βίντεο που κατέγραψε την πάλη του με τον διαρρήκτη, κατάφερε να τον ακινητοποιήσει και να τον ρίξει στο έδαφος.

Στη συνέχεια, άλλοι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που είχαν ειδοποιηθεί, οδήγησαν τον 34χρονο στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία όπως -3- κατσαβίδια, πλήθος κλειδιών, φακός, πένσα κ.α. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα