Στη σύλληψη ενός 37χρονου αλλοδαπού παλαιστινιακής καταγωγής προχώρησαν το Σάββατο στην Κρήτη στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, στο πλαίσιο έρευνας για τρομοκρατική δραστηριότητα και πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ελληνικών αρχών, ο 37χρονος κατηγορείται για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών.

Η επιχείρηση οργανώθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμό μεταξύ της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του συλληφθέντος και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα, τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ (σ.σ. βομβιστικές επιθέσεις).

Η πληροφορία έφτασε εδώ και περίπου μία εβδομάδα στην ΕΥΠ, ύστερα από τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, Παλαιστινιακής καταγωγής, στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική πλευρά, «στόχος θα ήταν το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris το οποίο κάνει κρουαζιέρα στη Μεσόγειο και θα έφτανε στην Κρήτη την προσεχή Τρίτη». Δούλευε σεζόν σε ξενοδοχείο της Κρήτης.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό.

Τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν στα ειδικά εργαστήρια της Αστυνομίας.

Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του και τυχόν συνεργασίες ή διασυνδέσεις του εντός και εκτός Ελλάδας.