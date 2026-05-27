Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Μεσολόγγι το πρωί της Τετάρτης (27/05).

Μια γυναίκα, Ρομά, δέχθηκε επίθεση με κατσαβίδι. Αστυνομικές Αρχές και ασθενοφόρο κινητοποιήθηκαν άμεσα και το ΕΚΑΒ μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο, προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Φαίνεται πως το συγκεκριμένο περιστατικό συνδέεται με μια χθεσινή επίσης επίθεση και ληστεία. Ο γιος της γυναίκας, που δέχθηκε την επίθεση με το κατσαβίδι, την Τρίτη 26 Μαΐου ήταν θύμα ληστείας.

Ο 10χρονος δέχθηκε επίθεση από ανήλικους, οι οποίοι τον χτύπησαν και τον ακινητοποίησαν, προκειμένου να του κλέψουν τα παπούτσια και κάποια κέρματα που είχε στην τσέπη του.

Οι γονείς του μικρού αγοριού κατήγγειλαν το περιστατικό στις Αρχές, χθες, και η αστυνομία συνέλαβε τους γονείς των δραστών.

Ωστόσο, μέλος της οικογένειας από την πλευρά των ανήλικων ληστών, επιτέθηκε στη μητέρα του θύματος με κατσαβίδι σήμερα το πρωί.

