Το ιατροδικαστικό πόρισμα στη σορό του 67χρονου, που δολοφονήθηκε από τον γιο του στο σπίτι τους στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, έδειξε ότι ο άνδρας δέχθηκε περισσότερα από 14 χτυπήματα στο πρόσωπο με κατσαβίδι και μαχαίρι.

Υπενθυμίζουμε πως η στυγερή δολοφονία σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (24/05), με τις αστυνομικές Αρχές να συλλαμβάνουν τον 30χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη.

«Ήταν στο υπόγειο και έβλεπε τηλεόραση. Του επιτέθηκα με ένα κατσαβίδι και έναν σουγιά. Δεν θυμάμαι γιατί είχα πάρει ναρκωτικά χάπια», φέρεται να δήλωσε στον Εισαγγελέα, την Δευτέρα 25 Μαΐου.

Τον χτύπησε με σκαμπό και τον τραυμάτισε θανάσιμα με κατσαβίδι

Όλα ξεκίνησαν όταν η κόρη του 67χρονου ξεκίνησε να τον αναζητά από το Σάββατο (24/05), και μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες να επικοινωνήσει μαζί του, καθώς δεν τον έβρισκε, πήγε σπίτι του και ήρθε αντιμέτωπη με το αποτρόπαιο θέαμα.

Η γυναίκα μπήκε στο σπίτι και βρήκε τον πατέρα της νεκρό στο πάτωμα, μέσα σε μια λίμνη αίματος, ειδοποιώντας αμέσως τις Αρχές. Αστυνομία και ιατροδικαστής έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή, προκειμένου να συλλέξουν τα πρώτα στοιχεία από το εσωτερικό της κατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος δράστης και ο πατέρας του είχαν συχνά καβγάδες. Οι άνδρες ξεκίνησαν να τσακώνονται για ακόμη μία φορά το περασμένο Σάββατο (23/05), όμως ο 30χρονος έχασε τον έλεγχο και του επιτέθηκε με κατσαβίδι, σκοτώνοντάς τον.

Μετά το συμβάν, ο νεαρός άνδρας δεν ειδοποίησε κανέναν, και η αδερφή του τον βρήκε να κοιμάται στο δωμάτιό του σαν να μην είχε γίνει τίποτα. Όταν η γυναίκα τού είπε ότι ο πατέρας τους ήταν νεκρός, εκείνος παραδέχθηκε πως τον σκότωσε, μετά από τσακωμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας φέρεται πρώτα να χτύπησε τον πατέρα του με ένα βαρύ αντικείμενο, οι Αρχές κάνουν λόγο για σκαμπό και μετά φαίνεται πως τον μαχαίρωσε μανιακά με κατσαβίδι και σουγιά.

Σημειώνεται, ότι νωρίτερα, ο 30χρονος γιος είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Γείτονες του 67χρονου δήλωσαν συγκλονισμένοι από το στυγερό φονικό, υπογραμμίζοντας ότι τίποτα δεν προμήνυε ότι θα συμβεί κάτι τόσο τραγικό. Άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια, έκαναν λόγο για ένα ήσυχο οικογενειακό περιβάλλον, παρά τις εντάσεις που υπήρχαν κάποιες φορές με τον γιο.

Τόνισαν πως πατέρας και γιος καβγάδιζαν συχνά, όμως δεν πίστευαν πως θα γίνει ποτέ κάτι τέτοιο.

Παράλληλα, οι Αρχές αναμένεται να λάβουν καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα, με σκοπό να σχηματιστεί πιο καθαρή εικόνα για τα γεγονότα που οδήγησαν στη δολοφονία.

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, ο δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα από όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη, ενώ παραδέχτηκε την πράξη του λέγοντας ότι ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών κι ότι δεν θυμάται τι έγινε.

