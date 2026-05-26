Η Jennifer Lopez επέστρεψε σε μία από τις πιο iconic εμφανίσεις της καριέρας της, φορώντας ξανά το θρυλικό τζιν από το videoclip του «Ain’t It Funny», 25 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση.

Η 56χρονη σταρ δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου εμφανίζεται με το ίδιο χαμηλόμεσο lace-up jean που είχε φορέσει το 2001, την εποχή που το τραγούδι είχε γίνει παγκόσμια επιτυχία.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η τραγουδίστρια έκανε αναφορά στο hit «On the Floor», γράφοντας: «Είναι μία νέα γενιά ανθρώπων που κάνουν πάρτι…», δίνοντας νοσταλγικό, αλλά και playful τόνο στο βίντεο.

Η εμφάνιση της Jennifer Lopez προκάλεσε ενθουσιασμό στους fans της, με πολλούς να σχολιάζουν πως το συγκεκριμένο look παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά fashion moments των early 00s.

