Τηλεφωνική απάτη σε βάρος 79χρονης, η οποία σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη 20 Μαΐου, σε περιοχή των Σερρών εξιχνιάστηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας.

Για την υπόθεση, σύμφωνα με τις Αρχές, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 21χρονου τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνεργός του ήταν εκείνος που τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον υπάλληλο της εφορίας και ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να παραδώσει στον δήθεν βοηθό του, τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι, προκειμένου να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 21χρονος δράστης.

Η έρευνα των αστυνομικών Αρχών συνεχίζεται, τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 21χρονου αναμένεται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ