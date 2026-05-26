Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διακομιδής του νεκρού Ισπανού ορειβάτη ο οποίος έχασε τη ζωή του στον Όλυμπο.

Όπως ανέφερε νωρίτερα η «Ζούγκλα» η επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσής του έγινε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες από τις δυνάμεις της ΕΜΑΚ. Να σημειωθεί πως όλες αυτές της ημέρες στις επιχειρήσεις αναζήτησης συμμετείχε η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου.

Στη παρακάτω φωτογραφία ντοκουμέντο φαίνεται καθαρά η στιγμή που το ελικόπτερο έχει παραλάβει τον νεκρό ορειβάτη.

Nα σημειωθεί πως το δύσβατο ανάγλυφο του βουνού, οι απότομες κλίσεις, αλλά και η παρουσία χιονιού σε μεγάλο υψόμετρο, δυσχέραναν σημαντικά το έργο των διασωστών, οι οποίοι επιχείρησαν με υψηλό βαθμό δυσκολίας και ρίσκου.

Δείτε και το αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε η Ζούγκλα νωρίτερα από την επιχείρηση: