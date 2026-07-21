Ανάστατοι αλλά και εντυπωσιασμένοι οι λουόμενοι στην παραλία των Κεχριών Κορινθίας, αντίκρισαν για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες έναν μικρό καρχαρία να κολυμπάει και να «πλατσουρίζει» σε απόσταση αναπνοής από την ακτή, ακριβώς δίπλα στους ανθρώπους που απολάμβαναν το μπάνιο τους.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από το «Ηλέκτρα TV» και σε αυτό φαίνεται το θαλάσσιο κήτος να κινείται στα ρηχά με «παιχνιδιάρικη» διάθεση, χωρίς να επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά προς τους κολυμβητές.

Παρά την αρχική έκπληξη και την ανησυχία από την παρουσία ενός καρχαριοειδούς, η εικόνα του μικρού (τελικά) ψαριού τράβηξε τα βλέμματα αλλά δεν προκάλεσε πανικό. Το βίντεο, πάντως, κάνει τον γύρο του διαδικτύου: