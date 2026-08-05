Η κυβέρνηση ενεργοποιεί ένα ευρύ πακέτο μέτρων στήριξης για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία, με στόχο την άμεση ανακούφιση των πληγέντων και την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών. Στο πλαίσιο του μηχανισμού Κρατικής Αρωγής προβλέπονται έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, επιδότηση προσωρινής στέγασης, στεγαστική συνδρομή για την επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών, αλλά και αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές.

Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις για τους πυρόπληκτους

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των πρώτων αυτοψιών και την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών, θα αρχίσει η καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους.

Ειδικότερα προβλέπονται:

600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων βιοτικών αναγκών των νοικοκυριών των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί.

για την κάλυψη των πρώτων βιοτικών αναγκών των νοικοκυριών των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί. Έως 6.000 ευρώ για επισκευαστικές εργασίες μικρής κλίμακας ή για την αντικατάσταση κατεστραμμένης οικοσκευής στις κύριες κατοικίες. Για τις δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό διαμορφώνεται στο 50% της αντίστοιχης ενίσχυσης.

Παράλληλα, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές προβλέπεται 100% κρατική κάλυψη του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής, χωρίς τη συμμετοχή άτοκου δανείου, όπως ίσχυε σε παλαιότερα προγράμματα.

Επίδομα ενοικίου και στήριξη επιχειρήσεων

Για τους πολίτες που δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους επειδή αυτά κρίθηκαν ακατάλληλα ή επικίνδυνα για χρήση, προβλέπεται επιδότηση προσωρινής στέγασης, είτε με τη μορφή επιδότησης ενοικίου είτε συγκατοίκησης.

Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, ενώ χορηγείται σε ιδιοκτήτες και χρήστες κύριας κατοικίας που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η επιδότηση καταβάλλεται για όσο διάστημα απαιτείται μέχρι την αποκατάσταση της κατοικίας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές προβλέπεται επιχορήγηση που καλύπτει έως και το 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς σε κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και λοιπά στοιχεία ενεργητικού, ενώ ενεργοποιούνται και διευκολύνσεις για τις οικονομικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών από τα αρμόδια κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για τις πληγείσες περιοχές. Στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρώτες ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατό, ώστε να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των πυρόπληκτων και να επιταχυνθεί η διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών.

Τραπεζικές διευκολύνσεις και στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων

Οι τράπεζες-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών προχωρούν σε εξάμηνη αναστολή καταβολής δόσεων όλων των δανειακών υποχρεώσεων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές. Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται και οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης απαιτήσεων.

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τις οικογένειες των πυροσβεστών και των χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν ότι θα καταβάλουν 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια των θυμάτων, ενώ θα προχωρήσουν και στη διαγραφή των ατομικών στεγαστικών, καταναλωτικών δανείων και οφειλών από πιστωτικές κάρτες των γονέων, των συζύγων και των προστατευόμενων τέκνων των θυμάτων.

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι τα μέτρα θα εξειδικεύονται σταδιακά ανάλογα με την πορεία των αυτοψιών και την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών, ώστε η οικονομική στήριξη να φτάσει το ταχύτερο δυνατό σε όσους επλήγησαν από τις φετινές καταστροφικές πυρκαγιές.