Μια απρόβλεπτη όσο και συγκλονιστική τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων της Κρήτης. Συγκεκριμένα μια 40χρονη Ολλανδή τουρίστρια έχασε τη ζωή της από πνιγμό στην προσπάθειά της να σώσει τη φίλη της που αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ κολυμπούσε μέσα στη θάλασσα.

Τίποτε δεν προμήνυε, ότι μια βόλτα αναψυχής με ένα μικρό ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος, το οποίο είχαν νοικιάσει από τη Χερσόνησο, οι δύο γυναίκες από την Ολλανδία, ηλικίας περίπου 40 ετών, θα είχε μια τόσο τραγική κατάληξη. Πρόκειται για σκάφος που μπορεί να ενοικιαστεί και να κυβερνηθεί χωρίς δίπλωμα, όπως πολλά αντίστοιχα που χρησιμοποιούν καθημερινά τουρίστες στις παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης αλλά και πολλών άλλων ελληνικών νησιών γενικότερα.

Μαζί με τις δύο γυναίκες στο ταχύπλοο βρίσκονταν τα τρία ανήλικα παιδιά τους. Τα δύο ήταν ηλικίας κάτω των 5 ετών, ενώ το τρίτο ήταν περίπου 15 ετών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η μία από τις δύο γυναίκες είχε πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει. Κάποια στιγμή αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και άρχισε να δυσκολεύεται μέσα στο νερό.

Η φίλη της, αντιλαμβανόμενη ότι κινδύνευε, επιχείρησε να τη σώσει. Αντί να της ρίξει κάποιο σωσίβιο ή άλλο μέσο επίπλευσης, έπεσε η ίδια στη θάλασσα και προσπάθησε να την προσεγγίσει.

Η εξέλιξη όμως ήταν απρόβλεπτη και συνάμα τραγική. Η γυναίκα που είχε αρχικά αισθανθεί αδιαθεσία κατάφερε τελικά να σωθεί, όμως η φίλη της, η οποία είχε πέσει στο νερό για να τη βοηθήσει, έχασε τη ζωή της από πνιγμό.

Όλα συνέβησαν μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά που παρέμεναν πάνω στο νοικιασμένο ταχύπλοο και παρακολουθούσαν έντρομα τις δύο γυναίκες να παλεύουν μέσα στη θάλασσα.

Τα παιδιά άρχισαν να φωνάζουν για βοήθεια, με τις κραυγές τους να κινητοποιούν ανθρώπους που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν jet ski από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση διάσωσης.

Η άτυχη τουρίστρια ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στην ακτή. Παρά την κινητοποίηση και την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, είχε ήδη καταλήξει και δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει, παρά το γεγονός ότι της έγινε ΚΑΡΠΑ.

Δυστυχώς μέσα σε λίγα λεπτά, μια συνηθισμένη καλοκαιρινή βόλτα αναψυχής με νοικιασμένο σκάφος μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία τόσο για τη διασωθείσα φίλη της γυναίκας όσο και για τα τρία παιδιά που είδαν το τραγικό περιστατικό να εκτυλίσσεται μπροστά τους.

Με πληροφορίες από neakriti.gr