Με το μήνυμα «45 χρόνια φτάνουν» και υπογραμμίζοντας πως η εποχή των λόγων παρήλθε, ο επονομαζόμενος ως Βασιλιάς των Τσιγγάνων, Βασίλειος Στηροκλέας απευθύνει ανοιχτή επιστολή στην πολιτική ηγεσία της χώρας και την Ε.Ε.

Απαιτεί τον τερματισμό της αποσπασματικής πολιτικής δεκαετιών και προτείνει τη θεσμική αναγνώριση μιας ενιαίας «Συνομοσπονδίας Ελλάδος – Ρομά», που θα εγγυάται ίσα δικαιώματα στην πράξη.

Ακολουθεί η επιστολή του Βασιλιά των Τσιγγάνων, Βασίλειου Στηροκλέα

«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Ονομάζομαι ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΗΡΟΚΛΕΑΣ και υπογράφω ως Βασιλεύς Ελλήνων Ρομά. Για 45 συναπτά έτη υπήρξα ο αναγνωρισμένος εκπρόσωπος και συνομιλητής της μεγαλύτερης κοινότητας Ρομά της Ελλάδας, σε διάλογο με Προέδρους της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργούς, Υπουργούς και θεσμικούς φορείς.

Με την παρούσα επιστολή σας καταθέτω ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗ για τη σύσταση και θεσμική αναγνώριση της «ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΡΟΜΑ». Η πρόταση αυτή δεν είναι αίτημα. Είναι απαίτηση δικαιοσύνης, μετά από 45 χρόνια αγώνα, λόγου και πράξης.

Το νομικό και πολιτικό πλαίσιο είναι σαφές. Η πρότασή μας βασίζεται πλήρως στο Στρατηγικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ισότητα, την Ένταξη και τη Συμμετοχή των Ρομά για την περίοδο 2020-2030. Η Ελλάδα οφείλει να εφαρμόσει πλήρως τις 4 προτεραιότητες της ΕΕ: Ισότητα, Ένταξη, Συμμετοχή και Ενδυνάμωση. Η Συνομοσπονδία που προτείνουμε είναι ο μόνος θεσμικός μηχανισμός που μπορεί να εγγυηθεί την εφαρμογή αυτών των πολιτικών στην πράξη, από τα κάτω προς τα πάνω.

Γιατί Συνομοσπονδία και όχι ακόμη μία ΜΚΟ; Διότι επί 45 χρόνια αποδείχθηκε ότι η αποσπασματική δράση και οι ευκαιριακές επιδοτήσεις δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα. Οι Ρομά της Ελλάδας χρειάζονται έναν ενιαίο, αιρετό, αναγνωρισμένο θεσμό που θα μιλά με μία φωνή, θα διαχειρίζεται προγράμματα, θα παρακολουθεί πολιτικές και θα λογοδοτεί. Έναν θεσμό που θα έχει έδρα, διοίκηση, μέλη και θεσμική εκπροσώπηση σε Δήμους, Περιφέρειες και Υπουργεία.

Τα συγκεκριμένα αιτήματά μας είναι τρία και είναι μη διαπραγματεύσιμα:

1. *ΙΣΟΤΗΤΑ*: Πλήρης εξάλειψη κάθε μορφής διακριτικής μεταχείρισης. Ίσα δικαιώματα στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγεία και στη στέγαση. Άμεση εφαρμογή αντιρατσιστικής νομοθεσίας σε τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή εκπροσώπων μας.

2. *ΕΝΤΑΞΗ*: Σχέδιο Εθνικής Δράσης για τους Ρομά με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα. Προτεραιότητα στην επαγγελματική κατάρτιση, στην πρόσβαση σε στέγη με αξιοπρέπεια και στην ολοκληρωμένη σχολική ένταξη των παιδιών μας χωρίς διαχωρισμούς.

3. *ΣΥΜΕΤΟΧΗ*: Θεσμική εκπροσώπηση της Συνομοσπονδίας σε όλα τα όργανα που αποφασίζουν για εμάς. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και πόρων στους Δήμους, υπό τον συντονισμό της Συνομοσπονδίας, για την υλοποίηση και παρακολούθηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν τους Ρομά. Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με τίτλο «45 ΕΤΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ» θα βρείτε φωτογραφικό και τεκμηριωμένο υλικό που αποδεικνύει την διαχρονική παρουσία και τον διάλογό μου με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Θα δείτε στιγμές με Πρωθυπουργούς όπως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με Υπουργούς όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα των Ρομά. Θα δείτε δημοσιεύματα και δηλώσεις μου σε εθνικό τύπο. Αυτό το υλικό δεν είναι για επίδειξη. Είναι η απόδειξη ότι δεν ήρθαμε χθες. Είμαστε εδώ 45 χρόνια και ζητάμε πλέον λύσεις.

Κύριοι, η φράση «45 ENOUGH» δεν είναι σύνθημα. Είναι το όριο της υπομονής ενός λαού. 45 χρόνια υποσχέσεων, 45 χρόνια προγραμμάτων που δεν έφτασαν ποτέ στον τελικό αποδέκτη, 45 χρόνια που η φωνή μας ακουγόταν μόνο προεκλογικά.

Η ώρα των λόγων τελείωσε. Η ώρα των ΠΡΑΞΕΩΝ είναι τώρα.

Σας καλώ να ορίσετε άμεσα συνάντηση εργασίας με αντιπροσωπεία της προτεινόμενης Συνομοσπονδίας, προκειμένου να συζητήσουμε το νομικό πλαίσιο σύστασης, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Αναμένω την άμεση γραπτή σας απάντηση.

Με εκτίμηση και με την ευθύνη της ιστορίας,

*ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΗΡΟΚΛΕΑΣ*

*ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ*

*ΗΓΕΤΗΣ ΕΠΙ 45 ΕΤΗ*»