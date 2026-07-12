Πυρκαγιά στο παλιό κτήριο του Μπάντμιντον, στο Πάρκο Γουδή ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Το παλιό κτήριο του Μπάντμιντον είναι κλειστό και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Πυκνοί μαύροι καπνοί βγαίνουν από τα παράθυρα του κτηρίου, που είναι ορατοί στο κέντρο της Αθήνας αλλά και πολλά προάστια του νομού Αττικής.

Στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της. Συγκεκριμένα στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχθεί 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα και 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών. Επίσης στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Βίντεο από τη μεγάλη φωτιά στο Πάρκο Γουδή

Εικόνες από τη μεγάλη πυρκαγιά και τους πυκνούς καπνούς από διάφορα σημεία της Αθήνας

Μήνυμα 112 στους κατοίκους της Αθήνας

Παράλληλα μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους της Αθήνας, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους κλείνοντας πόρτες και παράθυρα. «Πυρκαγιά στο Θέατρο Badminton της Περιφερειακής Αττικής . Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για άτομα που να έχουν εγκλωβιστεί ή να χρειάζονται ιατρική βοήθεια με το ΕΚΑΒ να έχει διαθέσει δύο ασθενοφόρα στο σημείο για την παροχή άμεσης βοήθειας, εφόσον χρειαστεί.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στην περιοχή του Γουδή μετά την πυρκαγιά, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί έχουν δημιουργήσει ασφαλή περίμετρο γύρω από το κτιριακό συγκρότημα, με στόχο την προστασία των πολιτών και τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στο σημείο.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί:

1. Στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της εισόδου των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Στην οδό Βαρύτη, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελλοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μπάτμιντον.

3. Στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου.