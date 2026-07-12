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Πυρκαγιά ξέσπασε στον Άγιο Αθάνασιο Θεσσαλονίκης. Για την φωτιά που καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα σήμανε το 112 συστήνοντας στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Αθανάσιος της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 12, 2026

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές Πυροσβεστικές Δυνάμεις με δέκα οχήματα και 35 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και δύο ελικόπτερα.