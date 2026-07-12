Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Πυρκαγιά ξέσπασε στον Άγιο Αθάνασιο Θεσσαλονίκης. Για την φωτιά που καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα σήμανε το 112 συστήνοντας στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές Πυροσβεστικές Δυνάμεις με δέκα οχήματα και 35 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και δύο ελικόπτερα.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης #πυρκαγιά