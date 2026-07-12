Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Ενισχύθηκαν οι Δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 12 Ιουλίου, στο Δελβινάκι Ιωαννίνων.
Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική, δυσπρόσιτη περιοχή, χωρίς ωστόσο να απειλούνται κατοικίες.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, 10 πυροσβεστικά οχήματα και 3 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Δ.Ε. Δελβινακίου Ηπείρου. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 12, 2026