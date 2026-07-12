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Ενισχύθηκαν οι Δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 12 Ιουλίου, στο Δελβινάκι Ιωαννίνων.

Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική, δυσπρόσιτη περιοχή, χωρίς ωστόσο να απειλούνται κατοικίες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, 10 πυροσβεστικά οχήματα και 3 ελικόπτερα.