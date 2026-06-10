Ο 65χρονος Ιταλός και σύντροφος της Μαρίας, η οποία βρέθηκε νεκρή μαζί με τον γιο της μέσα σε «λίμνη αίματος» το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου στον Λόγγο Αιγίου, συνελήφθη σήμερα (10/06) και διώκεται πλέον επίσημα για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν έχει ομολογήσει.

Ο Ιταλός συνεχίζει να αρνείται κάθε εμπλοκή του στο διπλό φονικό. Ωστόσο, τα όσα έχει πει στερούνται λογικής, καθώς τα μέχρι στιγμής δεδομένα τον «δείχνουν» ως φερόμενο δολοφόνο της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου Ολύμπιου.

Πώς «έστησε» τη δολοφονία τους

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, ο 65χρονος μπήκε στο δωμάτιο του 26χρονου και τον πυροβόλησε εξ επαφής με αεροβόλο όπλο ενώ κοιμόταν. Εξαιτίας της χαμηλής ισχύος του αεροβόλου, ο Ολύμπιος δεν κατέληξε, και στη συνέχεια ο 65χρονος τον κάρφωσε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την μακροσκοπική εξέταση του ιατροδικαστή, ο 26χρονος που είχε έρθει να επισκεφτεί την μητέρα του, καθώς ο ίδιος διέμενε στο Βερολίνο για σπουδές, έφερε 6 χτυπήματα από μαχαίρι.

Εφόσον, ο Ιταλός δεν ομολογεί την πράξη του, δεν έχει γίνει και γνωστό αν εξ΄αρχής στις προθέσεις του ήταν να δολοφονήσει και τη σύντροφό του.

Η Μαρία ακούγοντας τα ουρλιαχτά του γιου της από την διπλανή κρεβατοκάμαρα, σηκώθηκε και έσπευσε να δει τι συμβαίνει. Τότε ο δράστης, σε κατάσταση αμόκ, την μαχαίρωσε 20 φορές, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Στη συνέχεια, έκρυψε το αεροβόλο όπλο και το μαχαίρι σε μια γλάστρα.

Ο Ιταλός συνεχίζει να ισχυρίζεται πως τους βρήκε νεκρούς

Ο 65χρονος που ήταν μαζί με την Μαρία εδώ και 15 χρόνια, επιμένει στο γεγονός ότι κατά τις 11:00 το πρωί, δηλαδή τουλάχιστον 4 ώρες μετά το φονικό, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, τους εντόπισε νεκρούς στο υπνοδωμάτιο του Ολύμπιου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», η πρώτη του κίνηση ήταν να καλέσει έναν γείτονά του, τον Δημήτρη Κ. «Dimitri, Dimitri subito», φώναζε όταν κάλεσε τον άνδρα για «βοήθεια».

Ο Δημήτρης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε νεκρούς τη Μαρία και τον Ολύμπιο, τον γιο της. Είναι προφανές πως η μαρτυρία του θα είναι πολύτιμη για την πορεία των ανακρίσεων.

Απόσπασμα από τα όσα περιέγραψε ο Δημήτρης στη «Ζούγκλα»:

«Ρώτησα τον Μάρκο για το τι συνέβη. Μου απάντησε πως η Μαρία πήγε για ύπνο στις 11 το βράδυ, όπως το συνήθιζε και ο ίδιος την ακολούθησε μετά από λίγο. Ξάπλωσε και αποκοιμήθηκε, αλλά μετά από κάποια ώρα ξύπνησε από το ροχαλητό της Μαρίας. Σηκώθηκε και πήγε να κοιμηθεί στον καναπέ του σαλονιού. Ξύπνησε αρκετά αργά το πρωί και πήγε στο μπάνιο. Μετά χτύπησε την πόρτα της Μαρίας, άνοιξε, αλλά το δωμάτιο ήταν άδειο. Πήγε στο δωμάτιο του παιδιού. Ήξερε πως η Μαρία συχνά πήγαινε στο δωμάτιο του γιου της για να πουν τα δικά τους».

Το πιθανό κίνητρο

Ο Ολύμπιος είχε φτάσει στον Λόγγο μόνο 48 ώρες πριν την δολοφονία. Πληροφορίες αναφέρουν πως η 54χρονη είχε καλέσει τον γιό της και είχε παραπονεθεί πως δεν περνάει καλά, χωρίς, όμως να συνδέει την κατάσταση αυτή με τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρχε το ενδεχόμενο ο Ολύμπιος να ήθελε να πάρει τη μητέρα του για κάποιο διάστημα στο Βερολίνο, και αυτό φαίνεται ότι ενοχλούσε ιδιαιτέρως τον 65χρονο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε άμεσα διπλή ανθρωποκτονία, που διαπράχθηκε στον Λόγγο Αιγιαλείας και συνελήφθη σήμερα 10-06-2026, στο Αίγιο, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 09-06-2026, το μεσημέρι, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό δύο σορών εντός οικίας, στον Λόγγο Αιγιαλείας και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 54χρονη ημεδαπή γυναίκα και για τον 26χρονο υιό της.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο ( εξ επαφής ) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους -20- εκατοστών και

Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου».