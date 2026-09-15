Στιγμές τρόμου έζησε το βράδυ της Δευτέρας 14/09, ο Αντιδήμαρχος Ζωγράφου, Κωνσταντίνος Πίτσιος, που βρέθηκε στο στόχαστρο εμπρηστικής επίθεσης.

Ειδικότερα, περίπου στις 22:30 το βράδυ, εκδηλώθηκε εμπρησμός στο αυτοκίνητό του, που ήταν σταθμευμένο στην πυλωτή του σπιτιού του, στη συμβολή των οδών Λουλουδίων και Κονίτσης. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, καταστρέφοντας ολοσχερώς το όχημα και προκαλώντας εκτεταμένες φθορές σε δύο σταθμευμένες μοτοσυκλέτες.

Στόχος ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ζωγράφου

Την ώρα που ξεσπούσε η φωτιά, ο Αντιδήμαρχος βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμά του. Αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, προσπάθησε να εγκαταλείψει το κτήριο, ωστόσο η έξοδος ήταν δύσκολη, λόγω των πυκνών καπνών και της φλόγας. Ο ίδιος ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Βίντεο ντοκουμέντο της «Ζούγκλας» δείχνει την στιγμή της εμπρηστικής επίθεσης, με το άτομο που βάζει την φωτιά να φαίνεται σε πρώτο πλάνο:

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν στον περιβάλλοντα χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε κοντινή απόσταση ένα πλαστικό μπουκάλι με υπολείμματα βενζίνης. Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν δύο νεαρά άτομα να πετούν το μπιτόνι και να τρέπονται σε φυγή.

Ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος δήλωσε ότι ένας τρίτος άνθρωπος βρισκόταν σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή κοντά στο σπίτι του με ένα δεύτερο μπιτόνι και παρακολουθούσε τον εμπρησμό. Όπως είπε και οι τρεις δράστες δεν φορούσαν κουκούλες και έχουν καταγραφεί σε βίντεο, που εξετάζουν οι Αρχές για να τους ταυτοποιήσουν.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου.