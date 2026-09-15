Kαλεσμένος στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» ήταν ο Θάνος Πλεύρης, το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σε μία εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον γιατρό, Ηλία Θεοδωρόπουλο που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Τον ξέρω ως παθολόγο – αιματολόγο. Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα, μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκα ήταν και ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο οποίος δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία, απολύτως τίποτα, απλά έναν τρόπο διατροφής για να ανέβουν οι τιμές. Άρα τον γνωρίζω. Η περιπέτεια της υγείας μου ήταν το 2016. Αυτά με τα μηχανήματα είναι αργότερα», είπε ο Θάνος Πλεύρης.

Με αυτόν τον τρόπο, ο υπουργός θέλησε να ξεκαθαρίσει τόσο τη χρονική περίοδο, όσο και το πλαίσιο της επαφής του με τον γιατρό, υπογραμμίζοντας ότι η γνωριμία τους προηγήθηκε όσων σήμερα εξετάζονται στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης.

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ακόμη ότι, μετά την είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιατρό, προκειμένου να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί. Ωστόσο, όπως ανέφερε, ο γιατρός δεν επιθυμούσε να μιλήσει και δεν είχαμε επικοινωνία.

Αναφερόμενος στην υπόθεση και στις ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν από την έρευνα, ο υπουργός σημείωσε ότι όσοι εμπλέκονται θα πρέπει να λογοδοτήσουν για το εάν έγιναν οι προβλεπόμενοι και σωστοί έλεγχοι. Παράλληλα, έκανε αναφορά και στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε σχέση με τον ενδεχόμενο δόλο.

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