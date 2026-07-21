Ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό, που εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια του υγειονομικού προσωπικού, σημειώθηκε στο νοσοκομείο της Σαντορίνης. Γυναίκα γιατρός που κάνει το αγροτικό της, στο εν λόγω νοσοκομείο, τρυπήθηκε με χρησιμοποιημένη βελόνα, κατά τη διάρκεια αιμοληψίας σε ασθενή που αποδείχτηκε στην πορεία ότι ήταν φορέας του ιού HIV (AIDS), ωστόσο η ίδια ενημέρωσε τον αρμόδιο παθολόγο για το συμβάν με καθυστέρηση 38 ωρών.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου, 18 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της εφημερίας. Παρότι υπήρχαν εξαρχής υποψίες ότι ο ασθενής ήταν οροθετικός, το νοσοκομείο δεν το γνώριζε επίσημα και αδυνατούσε να το επιβεβαιώσει άμεσα, καθώς θα έπρεπε να σταλεί δείγμα αίματος για το απαραίτητο τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων.

Πώς σημειώθηκε το περιστατικό

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, ξεκίνησε η διαδικασία των εργαστηριακών αιματολογικών εξετάσεων. Τα αποτελέσματα σήμαναν «συναγερμό», δείχνοντας πως ο ασθενής, ο οποίος λόγω της σοβαρής κατάστασής του χρειάστηκε να διασωληνωθεί, ήταν φορέας του ιού με υψηλό ιικό φορτίο. Η γιατρός που κάνει το αγροτικό της ενημέρωσε τον παθολόγο για το γεγονός ότι τρυπήθηκε με τη χρησιμοποιημένη βελόνα μόλις το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, 38 ώρες μετά, όπως αναφέρει και η έγγραφη έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατρό – λοιμοξιολόγο του νοσοκομείου που ανέλαβε την υπόθεση.

Άμεσα έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους του ιατρικού προσωπικού και η γιατρός υποβλήθηκε σε όλα τα απαραίτητα τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων, που κατέδειξαν το πρόβλημα.

Εν συνεχεία, η γυναίκα αναχώρησε εσπευσμένα για την Αθήνα και μετέβη στο Λαϊκό Νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί στην απαραίτητη θεραπεία την οποία και έλαβε εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου των 72 ωρών. Οι γιατροί του Λαϊκού της χορήγησαν άμεσα αντιική αγωγή (PEP – Post Exposure Prophylaxis), την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, η αγροτική γιατρός αποχώρησε για το σπίτι της.

Όλες οι ανωτέρω λεπτομέρειες, αναφέρονται και στην γραπτή έκθεση που συντάχθηκε από τον λοιμοξιολόγο γιατρό που ανέλαβε την υπόθεση, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού από τη συνάδελφό του.

Παράλληλα, σε επικοινωνία της «Ζούγκλας» με υψηλόβαθμους γιατρούς του νοσοκομείου Σαντορίνης, για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν, τονίστηκε ξεκάθαρα ότι μόλις η γιατρός ενημέρωσε, τις έγιναν όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις και το τεστ ανίχνευσης ιών ηπατίτιδας Β, C και ιού HIV, απ’ το οποίο μόλις βγήκαν τα αποτελέσματα ενημερώθηκε άμεσα και στη συνέχεια μετέβη στο Λαϊκό, όπου υποβλήθηκε στην προβλεπόμενη θεραπεία, εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου.