Λίγο μετά τα μεσάνυχτα σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Κανταρέ Κορινθίας, όταν δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά ατυχημάτων που έχουν καταγραφεί στον συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος εδώ και χρόνια θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος. Η κατάσταση στο σημείο προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς ο κίνδυνος δεν περιορίζεται μόνο στους οδηγούς, αλλά επεκτείνεται και στους πεζούς που κινούνται στην περιοχή.

Οι κάτοικοι εκφράζουν καθημερινά την ανησυχία τους, τονίζοντας πως ζουν με τον φόβο ενός νέου δυστυχήματος. Παράλληλα, ζητούν από τις αρμόδιες Αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

«Η ανάγκη για δράση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου κρίνεται επιτακτική, ώστε να αποφευχθούν νέα τραγικά περιστατικά στο μέλλον», τονίζουν με ιδιαίτερη έμφαση.

Πηγή: Κορινθιακά Νέα