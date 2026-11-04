Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές το απόγευμα της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου στην περιοχή της Καισαριανής, καθώς εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο και συγκεκριμένα μιας βαλίτσα, στη συμβολή των οδών Βρυούλων και Ευτυχίας Μουρίκη.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών), προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο και να διαπιστώσει εάν το αντικείμενο εγκυμονεί κίνδυνο.

Για προληπτικούς λόγους, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη συμβολή των οδών Βρυούλων και Ευτυχίας Μουρίκη, ενώ η περιοχή παραμένει υπό τον έλεγχο των αστυνομικών δυνάμεων.