Χρήστος Μαζάνης

Στη σύλληψη ενός 36χρονου Έλληνα, επαγγελματία οδηγού, προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη για την εισαγωγή και μεταφορά στη χώρα μας ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας υδροπονικής κάνναβης (skunk) που ξεπερνάει τα 300 κιλά. Το προσδοκώμενο όφελος από τη διακίνηση της κατασχεθείσας ποσότητας ναρκωτικών εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 1.200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», ο 36χρονος παρέλαβε την ποσότητα των ναρκωτικών από την Ισπανία και στη συνέχεια την εισήγαγε στην Ιταλία. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα στις 21 Σεπτεμβρίου, μετέφερε τα ναρκωτικά από το λιμάνι της Ανκόνα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Ακολουθούν βίντεο της «Ζούγκλας» με τα ναρκωτικά που κατέσχεσαν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος:

Σεσημασμένος και γνωστός στις Αρχές ο 36χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», ο συλληφθείς είχε συλληφθεί από τις Αρχές, και συγκεκριμένα την Οικονομική Αστυνομία, το 2017, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε διακεκριμένες κλοπές, απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Λίγα χρόνια μετά, το 2023, ο 36χρονος συνελήφθη στο Διδυμότειχο για παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Στις 28/2/2024 συνελήφθη και πάλι δυνάμει δύο ενταλμάτων σύλληψης. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα κάθε πρώτο 5νθήμερο του μήνα, που του είχαν επιβληθεί με τις διατάξεις του Ανακριτή Πρωτοδικείου Ορεστιάδας.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αστυνομικοί

Σημειώνεται ότι για τη εξάρθρωση της παράνομης δραστηριότητας προηγήθηκε συστηματική συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με την εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών από το εξωτερικό. Οι αστυνομικές αρχές, εφαρμόζοντας τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και δημιουργίας προφίλ (profiling), κατάφεραν να εξακριβώσουν τους χώρους και τα στοιχεία του υπόπτου, πιστοποιώντας τη συμμετοχή του στην υπόθεση.

Ο εντοπισμός του 36χρονου πραγματοποιήθηκε στον Λιμένα Ηγουμενίτσας κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης.

Στη δράση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανιχνευτής του Κεντρικού Λιμεναρχείου.

Κρυμμένα ναρκωτικά ανάμεσα σε νόμιμο φορτίο

Στον έλεγχο που ακολούθησε στο όχημα (τράκτορας με επικαθήμενο), διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός μετέφερε, παράλληλα με το νόμιμο φορτίο, 296 αεροστεγείς νάιλον συσκευασίες με υδροπονική κάνναβη. Το συνολικό μικτό βάρος της κατασχεθείσας ποσότητας έφτανε τα 300 κιλά και 880 γραμμάρια. Τα ναρκωτικά ήταν τοποθετημένα μέσα σε 24 χαρτοκιβώτια πάνω σε παλέτες, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος τα είχε προμηθευτεί λίγες ημέρες νωρίτερα από άγνωστα άτομα στην Ισπανία.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 36χρονος είχε παραβιάσει τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ο οποίος του είχε επιβληθεί παλαιότερα από τις ανακριτικές αρχές της Ορεστιάδας.

Συνολικά, κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν:

– 300 κιλά και 880 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

– Το φορτηγό όχημα (τράκτορας και επικαθήμενο)

– Ένα κινητό τηλέφωνο

– Το χρηματικό ποσό των 1.755 ευρώ

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, τα προσδοκώμενα έσοδα από τη διοχέτευση της συγκεκριμένης ποσότητας στην αγορά θα ξεπερνούσαν το 1.200.000 ευρώ. Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για άλλα αδικήματα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές ώρες της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου 2026, 36χρονος επαγγελματίας οδηγός, ο οποίος κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά μεγάλης ποσότητας κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) στην ελληνική επικράτεια.

Ειδικότερα, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αναφορικά με τη δράση του ανωτέρω στην εισαγωγή κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) από χώρα του εξωτερικού, ενώ ύστερα από ανάλυση, διασταύρωση πληροφοριακών δεδομένων, εξακρίβωση χώρων και στοιχείων ατόμων, καθώς και δημιουργία προφίλ (profiling), κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Στο πλαίσιο αυτό, έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και με τη συνδρομή του σκύλου ανιχνευτή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, καθώς και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, εντοπίστηκε ο 36χρονος στον Λιμένα Ηγουμενίτσας.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, κατελήφθη να κατέχει και να μεταφέρει μαζί με το νόμιμο φορτίο εντός επικαθήμενου που ρυμουλκείτο από τράκτορα, -296- αεροστεγείς νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους -300- κιλών και -880- γραμμαρίων περίπου.

Η ανωτέρω ποσότητα είχε τοποθετηθεί σε -24- χάρτινες συσκευασίες σε παλέτες, ενώ όπως προέκυψε ο κατηγορούμενος την είχε προμηθευτεί προ ολίγων ημερών, από άγνωστα άτομα σε περιοχή της Ισπανίας.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε παραβιάσει τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα που του είχε επιβληθεί με τις διατάξεις του Ανακριτή Πρωτοδικείου Ορεστιάδας.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-300- κιλά και -880- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

– τράκτορας και επικαθήμενο,

– συσκευή κινητής τηλεφωνίας και

– το χρηματικό ποσό των -1.755- ευρώ.

Υπολογίζεται ότι, το προσδοκώμενο όφελος από τη διακίνηση της κατασχεθείσας ποσότητας κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), θα υπερέβαινε το χρηματικό ποσό των -1.200.000- ευρώ.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα και σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».