Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, καθώς τοιχίο αντιστήριξης στο εργοτάξιο των Στάβλων Παπάφη, στην περιοχή της Τούμπας, κατέρρευσε.

Ειδικότερα, το τοιχίο από την πλευρά της οδού Αλοννήσου έπεσε εντελώς, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει και το οδόστρωμα. Παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην άκρη του δρόμου «κρέμονται από μια κλωστή», ενώ ένα από αυτά έπεσε μέσα στο εργοτάξιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υποχώρηση προκλήθηκε από θραύση αγωγού νερού κατά τη διάρκεια εργασιών για την εγκατάσταση οπτικών ινών.

Σε μία σύλληψη προχώρησε η Αστυνομία για το περιστατικό με την υποχώρηση εδάφους στην Τούμπα κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης οπτικών ινών. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πρόκειται για 28χρονο, υπεύθυνο του έργου για τις οπτικές ίνες.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

