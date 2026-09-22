Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι αρχικές τρεις προσαγωγές για το σοβαρό οικολογικό έγκλημα της παράνομης ρίψης βιομηχανικών αποβλήτων στον ποταμό Κηφισό. Οι αστυνομικές αρχές πέρασαν χειροπέδες στον 41χρονο, αλβανικής καταγωγής, οδηγό του βυτιοφόρου, στον 46χρονο ιδιοκτήτη της εταιρείας μεταφορών, καθώς και στον 43χρονο συνιδιοκτήτη ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Αιγάλεω, το οποίο λειτουργούσε ως βιτρίνα για την παράνομη δραστηριότητα.

Οι τρεις εμπλεκόμενοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με κακουργηματικές διώξεις για αδικήματα κατά του περιβάλλοντος.

Η «καβάτζα» στον παράδρομο

Η επιχείρηση ξετυλίχτηκε όταν οι Αρχές, σε συνεργασία με τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση το ύποπτο βυτιοφόρο. Όπως διαπιστώθηκε, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» τον αύλειο χώρο ενός βενζινάδικου στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού, όπου παλαιότερα λειτουργούσε πλυντήριο αυτοκινήτων.

Την ημέρα της επέμβασης, το βυτιοφόρο της ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών «Καρατζάς» έφτασε στο πρατήριο έχοντας μόλις παραλάβει περίπου 16 κυβικά μέτρα υγρών αποβλήτων από την παραγωγική μονάδα της μπισκοτοβιομηχανίας «Παπαδοπούλου» στην Ιερά Οδό. Με το πρόσχημα της στάθμευσης ή του ανεφοδιασμού και τοποθετώντας μάλιστα άλλα οχήματα περιμετρικά ώστε να κρύβουν το οπτικό πεδίο, οι δράστες συνέδεσαν μια μάνικα και άρχισαν να αδειάζουν το φορτίο σε ένα φρεάτιο. Τη στιγμή εκείνη επενέβησαν οι αστυνομικοί, πιάνοντάς τους στα πράσα.

Συνεργείο της ΕΥΔΑΠ που κλήθηκε στο σημείο επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο φρεάτιο δεν οδηγούσε σε μονάδα επεξεργασίας, αλλά ήταν συνδεδεμένο με το δίκτυο ομβρίων υδάτων. Η διαδρομή αυτή κατέληγε απευθείας στον Κηφισό και, κατ’ επέκταση, στη θάλασσα. Μετά την έφοδο, το βυτιοφόρο οδηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ προκειμένου το ρυπογόνο φορτίο να διατεθεί με τον προβλεπόμενο, ασφαλή τρόπο.

Ανεπεξέργαστα απόβλητα υψηλής οξύτητας από βιομηχανίες και νοσοκομεία

Κλιμάκιο του υπουργείου Περιβάλλοντος έλαβε δείγματα από το υγρό φορτίο. Από την πρώτη επιτόπια ανάλυση προέκυψε ότι το pH ήταν περίπου στο 4,8, καταδεικνύοντας ένα ανεπεξέργαστο βιομηχανικό απόβλητο υψηλής οξύτητας. Αν και δεν χαρακτηρίζεται αυστηρά ως τοξικό, η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την ανεξέλεγκτη απόρριψή του. Τέτοιου είδους λύματα οφείλουν να περνούν από διαδικασία προεπεξεργασίας και εξουδετέρωσης, ώστε να γίνονται δεκτά από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ και να καταλήγουν στην Ψυττάλεια, μια υποχρέωση την οποία η μεταφορική εταιρεία αγνοούσε συστηματικά.

Σύμφωνα με τις έρευνες, η συγκεκριμένη πρακτική δεν ήταν μεμονωμένη, καθώς οι Αρχές φέρονται να παρακολουθούσαν τη δραστηριότητα από το καλοκαίρι. Επιπλέον, προέκυψε ότι τα βυτιοφόρα της εν λόγω εταιρείας παραλάμβαναν απόβλητα και από άλλες πηγές του Λεκανοπεδίου, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου νοσοκομείου «Αττικόν».

Τα αναπάντητα ερωτήματα της έρευνας

Το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας, που έχει αναλάβει τον σχηματισμό της δικογραφίας, αναζητά απαντήσεις σε κομβικά ερωτήματα. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα παραστατικά παραλαβής και τελικής παράδοσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι παραγωγοί των λυμάτων, όπως η «Παπαδοπούλου», γνώριζαν την πραγματική κατάληξη των αποβλήτων τους ή εάν έπεσαν θύματα απάτης από τη μεταφορική εταιρεία, πιστεύοντας ότι γίνεται νόμιμη επεξεργασία. Γι’ αυτόν τον λόγο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σύλληψη στελέχους από την πλευρά της βιομηχανίας.

Παράλληλα, διερευνάται εάν η μητρική εταιρεία καυσίμων του πρατηρίου είχε γνώση για την ύπαρξη του παράνομου αγωγού. Η υπόθεση εγείρει ευρύτερους προβληματισμούς για την παρακηφίσια ζώνη, καθώς υπάρχουν καταγγελίες ότι πολλοί χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων χρησιμοποιούνται ως σημεία παράνομης απόρριψης λυμάτων, ειδικά τις ημέρες με έντονες βροχοπτώσεις, όταν η αυξημένη ροή του νερού εξαφανίζει γρηγορότερα τα ίχνη της ρύπανσης.

Η επίσημη θέση της μπισκοτοβιομηχανίας «Παπαδοπούλου»

Μετά τις αποκαλύψεις, η εταιρεία Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. εξέδωσε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας πως η μεταφορά γινόταν από συνεργαζόμενο τρίτο φορέα και πως η ίδια αναμένει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης:

«Το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της Εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. στον Ταύρο Αττικής προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει, να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και άμεση διερεύνησή του, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της.

Παράλληλα, βρισκόμαστε στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τυχόν ζητηθεί».