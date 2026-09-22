Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε το μεσημέρι της Τρίτης (22/9) την Κέρκυρα, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα, βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα προκλήθηκαν πλημμύρες σε κεντρικά εστιατόρια, καθώς και σε διαμερίσματα, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυκατοικία στο Κανόνι, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από κεραυνό.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, εννέα αεροσκάφη εκτράπηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

«Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, εννέα αεροσκάφη βρέθηκαν σε αναμονή (holding) κοντά στο αεροδρόμιο νωρίς το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς εναλλακτικά αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένεται να επιστρέψουν στο νησί», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΥΠΑ Κέρκυρας, Δημήτρης Ρούσσος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας δέχθηκε κλήσεις για δύο πλημμυρισμένα ισόγεια διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης ενώ προχώρησε και σε κοπή δέντρου που εμπόδιζε την κυκλοφορία.

Πλημμύρισαν εστιατόρια στη Σπηλιά

Η έντονη βροχόπτωση είχε σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν καταστήματα εστίασης στην Σπηλιά.

Οι ιδιοκτήτες, μιλώντας στα τοπικά μέσα, ανέφεραν ότι τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα, με αποτέλεσμα τα νερά αλλά και τα λύματα να μπουν στο εσωτερικό.

Μάλιστα, όπως είπαν, η προηγούμενη πλημμύρα ήταν πριν από 20 χρόνια.

Κεραυνός «χτύπησε» πολυκατοικία στο Κανόνι

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στο Κανόνι, όταν το κτήριο «χτυπήθηκε» από κεραυνό κατά τη διάρκεια της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει το νησί.

Στο περιστατικό έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, που έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Πηγές: corfutvnews – kerkyrasimera.gr