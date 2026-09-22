Πατάς φρένο και ξαφνικά αισθάνεσαι το τιμόνι να τρέμει στα χέρια σου; Μάλιστα όσο αυξάνεται η ταχύτητα τόσο πιο έντονη γίνεται η δόνηση και ίσως νιώθεις ταυτόχρονα το πεντάλ του φρένου να πάλλεται; Δες τους πιθανότερους ενόχους.

Δισκόπλακες

Όταν πατάμε το πεντάλ, οι δαγκάνες πιέζουν τα τακάκια πάνω στους περιστρεφόμενους δίσκους. Η τριβή μετατρέπει την κινητική ενέργεια του αυτοκινήτου σε θερμότητα και μειώνει την ταχύτητα του τροχού. Όταν όμως η επιφάνεια του δίσκου δεν είναι πλέον ομοιόμορφη, η επαφή με το τακάκι μπορεί να μεταβάλλεται καθώς ο τροχός περιστρέφεται. Το αποτέλεσμα είναι μια περιοδική μεταβολή στη δύναμη πέδησης, η οποία μπορεί να γίνει αισθητή ως τρέμουλο στο τιμόνι ή παλμός στο πεντάλ.

Τακάκια

Όταν έχουν φθαρεί σημαντικά, έχουν φθαρεί ανομοιόμορφα ή δεν πατούν σωστά πάνω στον δίσκο, μπορεί να δημιουργηθεί ανομοιόμορφη πέδηση και να εμφανιστούν κραδασμοί. Παράλληλα, ένα τακάκι που δεν έχει στρωθεί σωστά ή παρουσιάζει ανομοιόμορφη επαφή με τον δίσκο μπορεί να επηρεάσει την ομαλότητα του φρεναρίσματος. Εάν μαζί με το τρέμουλο ακούγεται σφύριγμα, τρίξιμο ή μεταλλικός ήχος, το αυτοκίνητο χρειάζεται έλεγχο χωρίς αναβολή, καθώς η έντονη φθορά των τακακιών μπορεί να προκαλέσει ζημιά και σε άλλα εξαρτήματα του συστήματος πέδησης.

Και αν έχει «κολλήσει» η δαγκάνα;

Εάν κάποιο εξάρτημά της δεν κινείται όπως πρέπει, για παράδειγμα λόγω φθοράς, διάβρωσης ή προβλήματος στους οδηγούς της, το τακάκι μπορεί να μην απομακρύνεται σωστά από τον δίσκο ή να μην εφαρμόζει ομοιόμορφα. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ανομοιόμορφη πέδηση και κραδασμοί στο τιμόνι. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν επίσης αυξημένη θερμοκρασία σε έναν τροχό, μυρωδιά καμένου ή τάση του αυτοκινήτου να τραβά προς μία πλευρά.

Τροχοί, ελαστικά και ευθυγράμμιση

Ένας τροχός που δεν είναι σωστά ζυγοσταθμισμένος, ένα ελαστικό με ανομοιόμορφη φθορά ή ακόμη και ένα πρόβλημα στη γεωμετρία της ανάρτησης μπορεί να προκαλέσει τρέμουλο στο τιμόνι. Η κακή ευθυγράμμιση μπορεί επίσης να συνοδεύεται από ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών ή από τάση του αυτοκινήτου να τραβά προς τη μία πλευρά. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει ένα χρήσιμο tip. Εάν το τιμόνι τρέμει και χωρίς να πατάμε φρένο, ειδικά σε συγκεκριμένο εύρος ταχύτητας, τότε η έρευνα πρέπει να επεκταθεί και σε τροχούς, ελαστικά, ζυγοστάθμιση και ευθυγράμμιση.

Το πότε εμφανίζεται η δόνηση μπορεί να δώσει στον οδηγό μια πρώτη ένδειξη: