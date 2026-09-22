Ο Αντώνης Νικοπολίδης και η σύζυγός του, Βάσω Στασινού πραγματοποίησαν μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση.

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου στο Ελληνικό. Ο παλαίμαχος διεθνής τερματοφύλακας και η σύζυγός του πόζαραν μαζί στο φωτογραφικό φακό κατά την άφιξή τους στην εκδήλωση.

Για την περίσταση, ο Αντώνης Νικοπολίδης επέλεξε ένα κλασικό σκούρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο και γραβάτα, ενώ η Βάσω Νικοπολίδη εμφανίστηκε με ένα κομψό μαύρο σύνολο με φαρδύ παντελόνι, το οποίο συνδύασε με sneakers.

Οι δυο τους αποτελούν ένα από τα ζευγάρια του ελληνικού αθλητισμού με τη μακροβιότερη κοινή πορεία. Παντρεύτηκαν το 2000 και φέτος συμπληρώνουν 26 χρόνια γάμου. Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τον Γιάννη και τα δίδυμα Γιώργο και Μαριτίνα.

Μάλιστα, ο αθλητισμός αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς για την οικογένεια. Η Βάσω Νικοπολίδη υπήρξε μπασκετμπολίστρια, ενώ ο μεγαλύτερος γιος τους, Γιάννης, ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του στο ποδόσφαιρο και αγωνίζεται επίσης ως τερματοφύλακας.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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