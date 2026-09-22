Δεκατρείς ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η μητέρα του, Κλειώ Μαζωνάκη, αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια, στέλνοντας ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα για την απώλεια του γιου της.

Η μητέρα του τραγουδιστή μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και παρότι δεν θέλησε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες, τα λόγια της ήταν αρκετά για να αποτυπώσουν τον βαθύ πόνο που βιώνει αυτές τις ημέρες.

«Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, του λατρεμένου μου Γιώργου», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κλειώ Μαζωνάκη.

Όπως μεταδόθηκε μέσα από την εκπομπή του Alpha, η ίδια έχει επιλέξει όλο αυτό το διάστημα να κρατήσει αποστάσεις από τη δημοσιότητα, προκειμένου να διαχειριστεί το βαρύ πένθος της μακριά από τις κάμερες και τα φώτα της δημοσιότητας.

Την ίδια στιγμή, πέρα από την απώλεια του παιδιού της, παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η Κλειώ Μαζωνάκη, ωστόσο, στην πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά τον θάνατό του, περιορίστηκε σε μία μόνο φράση, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

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