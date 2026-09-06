Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. (Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών), Cpt. Γιώργος Βάλλης, με αφορμή τα ολοένα και συχνότερα περιστατικά κατά τα οποία ανήλικοι ή άτομα χωρίς καμία ναυτική εμπειρία αναλαμβάνουν τον χειρισμό ενοικιαζόμενων μικρών σκαφών.

Μέσα από δημόσια παρέμβασή του, ο κ. Βάλλης αναδεικνύει τις σοβαρές παθογένειες του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο επιτρέπει σε μη αδειούχους να βρίσκονται στο τιμόνι, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κενό ασφαλείας για τους λουόμενους και τους ίδιους τους επιβαίνοντες.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του:

«Τα περιστατικά που παρατηρούνται με ανήλικους να χειρίζονται ενοικιαζόμενα σκάφη στη θάλασσα χωρίς την παρουσία ενήλικα, αλλά και η γενικότερη παραχώρηση σκαφών σε άτομα χωρίς δίπλωμα ή ουσιαστική εμπειρία, αναδεικνύουν ένα σοβαρό ζήτημα που χρειάζεται την άμεση προσοχή όλων μας.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο παρουσιάζει σημαντικά κενά, καθώς επιτρέπει την ενοικίαση σκαφών ορισμένης ιπποδύναμης χωρίς την απαίτηση άδειας χειριστή. Ο χειρισμός οποιουδήποτε σκάφους στη θάλασσα απαιτεί βασικές γνώσεις ναυσιπλοΐας, υπευθυνότητα και διαρκή επίβλεψη. Όταν νέα παιδιά ή παντελώς άπειροι χειριστές βρίσκονται μόνοι τους στο τιμόνι, ο κίνδυνος απρόβλεπτων ατυχημάτων αυξάνεται σημαντικά, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους γύρω τους».

Έκκληση για ελέγχους και ατομική ευθύνη

Απέναντι σε αυτήν την ανησυχητική κατάσταση, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. ζητά τον άμεσο εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, αλλά και την εντατικοποίηση των ελέγχων από το Λιμενικό. Παράλληλα, απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους επαγγελματίες του κλάδου ενοικίασης και τους γονείς, ζητώντας τους να επιδείξουν την απαραίτητη υπευθυνότητα.

Καταλήγοντας, ο Cpt. Γιώργος Βάλλης υπογραμμίζει: «Ως Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., θεωρώ καθήκον μου να επισημάνω την ανάγκη για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, μεγαλύτερη προσοχή και πιστή εφαρμογή των κανόνων. Καλούμε την Πολιτεία να καλύψει τα θεσμικά αυτά κενά, τους επαγγελματίες του χώρου και τους γονείς να δείχνουν τη δέουσα υπευθυνότητα, ενώ παράλληλα ζητούμε από τις Λιμενικές Αρχές να ενισχύσουν τους προληπτικούς ελέγχους. Η πρόληψη και η θεσμική θωράκιση είναι ο μόνος τρόπος για να απολαμβάνουν όλοι τη θάλασσα με σιγουριά».