Εκτός ελέγχου μαίνεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε από το πρωί της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Κόνιτσας. Οι φλόγες, ενισχυόμενες από τις συνθήκες, έχουν φτάσει στις όχθες του ποταμού Αώου και προσεγγίζουν τη χαράδρα του Στομίου, σημαίνοντας γενικό συναγερμό στις πυροσβεστικές Αρχές.

Η εξέλιξη της φωτιάς προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η χαράδρα του Στομίου αποτελεί έναν από τους πιο ευαίσθητους οικολογικά, αλλά και εξαιρετικά δύσβατους πυρήνες του Εθνικού Πάρκου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, υπογράμμισε τον υψηλό βαθμό δυσκολίας της επιχείρησης, αποδίδοντάς τον στη γεωμορφολογία και το εξαιρετικά δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής. Η εστία εντοπίζεται σε δάσος με πυκνή βλάστηση από πεύκα. Οι αλλεπάλληλες χαράδρες και τα διάσελα δημιουργούν ένα σοβαρό εμπόδιο για τα πεζοπόρα τμήματα, καθώς καθιστούν σχεδόν αδύνατη την άμεση προσέγγιση του μετώπου από τις επίγειες δυνάμεις.

Γιγαντιαία κινητοποίηση δυνάμεων και εναέρια μέσα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του epiruspost, η μάχη που δίνεται είναι τεράστια, με τις δυνάμεις να ενισχύονται διαρκώς. Αυτή τη στιγμή στο πεδίο επιχειρούν 170 πυροσβέστες επανδρώνοντας 45 υδροφόρα και 20 βοηθητικά οχήματα, 9 ομάδες δασοκομάντος (συνολικά 53 άτομα) και 13 εναέρια μέσα (αεροσκάφη Canadair, Air Tractor και ελικόπτερα) που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για την ασφαλέστερη χαρτογράφηση των πολλαπλών μετώπων, επιστρατεύτηκε για πρώτη φορά ενεργά στο πεδίο η ειδική μονάδα DRONE της Ηπείρου.

Πολύτιμη η συνδρομή εθελοντών και φορέων

Στο πλευρό των πυροσβεστών βρίσκονται και 30 εθελοντές από τέσσερις Δασικούς Συνεταιρισμούς (Ηπείρου, Διστράτου, Ρόμπολου και Πωγωνίου), οι οποίοι, μαζί με μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Κόνιτσας, δίνουν μάχη με τα μηχανήματά τους.

Παράλληλα, καθοριστική είναι η συμβολή της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Κόνιτσας και των Ενόπλων Δυνάμεων, φορείς που έχουν διαθέσει 6 υδροφόρες και 4 χωματουργικά μηχανήματα για τη διάνοιξη κρίσιμων αντιπυρικών ζωνών.

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112

Νωρίτερα το πρωί, η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, στέλνοντας μήνυμα στους κατοίκους. Στο κείμενο επισημαινόταν: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Με πληροφορίες από το epirusgate.gr