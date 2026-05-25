Νέο τροχαίο σημειώθηκε σχεδόν στο ίδιο σημείο στη Ζαχάρω, όπου λίγες ώρες νωρίτερα είχε χάσει τη ζωή του ο 29χρονος Δημήτρης Μελάς από τη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με το patrisnews, το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα, στο ρεύμα εξόδου από τη Ζαχάρω προς Κυπαρισσία. Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, εξετράπη της πορείας του, κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Το όχημα κατέληξε πάνω σε σταθμευμένη νταλίκα η οποία βρισκόταν εκτός δρόμου. Από την πρόσκρουση δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, το Ι.Χ. είχε χαμηλή ταχύτητα.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ζαχάρως.

Δείτε τις φωτογραφίες από το σημείο:

Το νέο ατύχημα έχει προκαλέσει ανησυχία στην περιοχή, καθώς πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο συμβάν που σημειώνεται στο ίδιο σημείο μέσα σε λίγες ώρες. Ο 29χρονος Δημήτρης Μελάς, ο οποίος υπηρετούσε ως Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, σκοτώθηκε ακαριαία όταν το αυτοκίνητο του προσέκρουσε με εξαιρετική σφοδρότητα στο πίσω μέρος μιας σταθμευμένης νταλίκας.

Η μοιραία διαδρομή ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου (23/5), περίπου στις 21:30, όταν ο 29χρονος αναχώρησε από τη Διασπορά Κυλλήνης, με τελικό προορισμό την Καλαμάτα, προκειμένου να συναντήσει την παρέα του. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, έκανε μια ενδιάμεση στάση στο Αρτίκι Τριφυλίας για να επισκεφτεί συγγενικά του πρόσωπα.

Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που οι πυροσβέστες χρειάστηκε να επιχειρήσουν για αρκετή ώρα, προκειμένου να ξεκολλήσουν το αυτοκίνητο που είχε σφηνώσει κάτω από το βαρύ όχημα.