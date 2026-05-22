Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης καθιστούν το κυβερνοέγκλημα ταχύτερο και ευκολότερο, δήλωσε στο POLITICO ο επικεφαλής της μονάδας κυβερνοεγκλήματος της Interpol.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Neal Jetton, διευθυντής του τμήματος αντιμετώπισης ηλεκτρονικού εγκλήματος στην Interpol, δήλωσε ότι μια σειρά από εργαλεία και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης καθιστούν πολύ πιο εύκολο για άτομα χωρίς τεχνική εμπειρογνωμοσύνη να διαπράττουν εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, που κοστίζουν στην παγκόσμια οικονομία δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Η ΕΕ υπολογίζει το παγκόσμιο ετήσιο κόστος του κυβερνοεγκλήματος στα 5,5 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Τα εργαλεία περιλαμβάνουν τεχνική υποδομή ειδικά σχεδιασμένη για το κυβερνοέγκλημα, όπως τα λεγόμενα κιτ «ηλεκτρονικού ψαρέματος – ως υπηρεσία» – που είναι έτοιμα εργαλεία τα οποία επιτρέπουν σε επίδοξους απατεώνες να δημιουργούν και να εκτελούν καμπάνιες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) με ελάχιστες ή καθόλου τεχνικές δεξιότητες – αλλά και ευρέως διαθέσιμη εμπορική τεχνολογία όπως chatbots τεχνητής νοημοσύνης. «Αυτό που το κάνει τόσο δύσκολο στην πρόληψη, είναι ότι αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν σε σχεδόν αρχάριους να μπορούν πραγματικά να διαπράξουν απάτες σε μεγάλη κλίμακα», είπε ο Jetton.

Τα χαμηλότερα εμπόδια εισόδου στην αγορά σημαίνουν ότι οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος εμπλέκονται ολοένα και περισσότερο σε απάτες και κυβερνοέγκλημα, καθώς μπορούν να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες τις τεχνικές πτυχές, εν μέρει χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, εξήγησε ο Jetton. Η Interpol δήλωσε τον Μάρτιο ότι η απάτη με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης είναι τέσσερις και μισό φορές πιο κερδοφόρα από τις παραδοσιακές μεθόδους και ότι ορισμένες τρομοκρατικές ομάδες στην Αφρική χρησιμοποιούν διαδικτυακές απάτες για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες τους.

Η Ιντερπόλ αποτελεί μέρος μιας νέας παγκόσμιας προσπάθειας, με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη συμμετοχή της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, για την αντιμετώπιση των διαδικτυακών απατών που συχνά πραγματοποιούνται σε μεγάλα κέντρα που στελεχώνονται από θύματα εμπορίας ανθρώπων. «Τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν στους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτά τα κέντρα απάτης να δημιουργούν πιστευτά, εξατομικευμένα email ή να δημιουργούν deepfakes για να διαπράξουν απάτες αξίας δισεκατομμυρίων», δήλωσε ο Jetton.

Τα σχόλιά του έρχονται σε μια περίοδο που η Ευρώπη παλεύει με το πώς να διαχειριστεί εξαιρετικά προηγμένα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Mythos της Anthropic και το GPT‑5.5‑Cyber ​​της OpenAI. Οι εταιρείες πίσω από αυτά τα εργαλεία λένε ότι μπορούν να ξεπεράσουν σε απόδοση τους περισσότερους ανθρώπινους χάκερ, γεγονός που οδηγεί σε φρενήρεις κυβερνητικές προσπάθειες για την απόκτηση πρόσβασης σε αυτά και σε ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο ρύθμισής τους.

Ο Jetton είπε ότι σε μια πρόσφατη συνάντηση «πολύ υψηλόβαθμων επικεφαλής υπευθύνων ασφάλειας πληροφοριών» στην οποία παρευρέθηκε, αυτά τα εργαλεία ήταν «αυτό για το οποίο όλοι μιλούσαν και στο οποίο επικεντρώνονταν».

Αν και εργαλεία όπως το Mythos αναμένεται να επιταχύνουν ραγδαία την ταχύτητα με την οποία οι χάκερ μπορούν να εντοπίσουν και να εκμεταλλευτούν ελαττώματα στο λογισμικό, εντούτοις δεν δημιουργούν νέους τύπους εγκλήματος, σύμφωνα με τον Jetton. «Αυτό που έχουμε δει είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει επιτρέψει τον πολλαπλασιασμό και την επέκταση του εγκλήματος που ήδη υπήρχε», όπως οι απάτες και το ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing)», τόνισε.

Η Ιντερπόλ έχει 196 χώρες μέλη, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας, της Κίνας και του Ιράν, οι οποίες θεωρούνται οι μεγαλύτεροι πιθανοί κρατικοί αντίπαλοι της Ευρώπης. Η αρμοδιότητα της κυβερνο – μονάδας της Ιντερπόλ δεν περιλαμβάνει την καταπολέμηση δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από τις κυβερνήσεις και επικεντρώνεται στην υποστήριξη των εθνικών αστυνομικών δυνάμεων με συλλήψεις καθώς και στην ανάπτυξη των δικών τους δυνατοτήτων.

Ο Jetton ανέφερε ότι η αστυνομία είχε πραγματοποιήσει περίπου 200 συλλήψεις μετά από μια – χρηματοδοτημένη από την ΕΕ – επιχείρηση της Ιντερπόλ στη Μέση Ανατολή για κυβερνοαπάτες, η οποία ολοκληρώθηκε νωρίτερα φέτος.

Πηγή: POLITICO