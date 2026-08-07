Απίστευτες σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στον αέρα, όταν μια κατά τα άλλα ρουτινιάρικη πτήση της Jet2 με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Όλα ξεκίνησαν εντελώς ξαφνικά, όταν δύο επιβάτες ήρθαν σε σφοδρή αντιπαράθεση. Τα πνεύματα οξύνθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και η λεκτική διαμάχη εξελίχθηκε σε άγρια γροθιά με γροθιά στο διάδρομο του αεροσκάφους.

Ο πανικός εξαπλώθηκε αμέσως στην καμπίνα με ουρλιαχτά, φωνές και έντρομους επιβάτες. Το πλήρωμα καμπίνας επενέβη άμεσα, επιδεικνύοντας τεράστια ψυχραιμία, και με τη συνδρομή ψύχραιμων επιβατών κατάφερε τελικά να ακινητοποιήσει τους δύο ταραξίες.

Βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο και θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβαινόντων, ο κυβερνήτης έλαβε την απόφαση για άμεση εκτροπή της πτήσης.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο πλησιέστερο αεροδρόμιο, όπου στην πίστα περίμεναν ήδη ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι δύο υπαίτιοι του επεισοδίου συνελήφθησαν αμέσως μόλις άνοιξαν οι πόρτες, ενώ η εταιρεία αναμένεται να τους επιβάλει δια βίου απαγόρευση πτήσεων.