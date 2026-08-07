Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα παράνομης διακίνησης πέτυχε η ισπανική αστυνομία σε συνεργασία με την Europol, εξαρθρώνοντας διασυνοριακή εγκληματική οργάνωση που δρούσε μεταξύ Ισπανίας και Αλγερίας.

Το δίκτυο μετέφερε συνθετικά ναρκωτικά προς τη Βόρεια Αφρική και επέστρεφε μεταφέροντας μετανάστες στις ακτές της Ιβηρικής Χερσονήσου και τις Βαλεαρίδες Νήσους.

Διπλή δράση: Ναρκωτικά στην Αλγερία, μετανάστες στην Ισπανία

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των Αρχών, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερα κερδοφόρα μέθοδο κατά την οποία χρησιμοποιούσαν υπερσύγχρονα ταχύπλοα σκάφη για να μεταφέρουν συνθετικά ναρκωτικά, κυρίως MDMA, προς την Αλγερία, ενώ στο ταξίδι της επιστροφής, γέμιζαν τα ίδια σκάφη με μετανάστες, μεταφέροντάς τους προς τις ακτές της Ιβηρικής Χερσονήσου ή το νησιωτικό σύμπλεγμα των Βαλεαρίδων Νήσων (Μαγιόρκα, Μενόρκα, Ίμπιζα).

Συνολικά, υπολογίζεται ότι πραγματοποιήθηκαν 64 δρομολόγια και μεταφέρθηκαν περίπου 2.000 άνθρωποι, με τα συνολικά έσοδα του κυκλώματος να ξεπερνούν τα 24 εκατομμύρια ευρώ.

«Εξαιρετικά επικίνδυνες» συνθήκες και ταρίφα έως 12.000 ευρώ

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνταν οι θαλάσσιες διελεύσεις περιγράφονται από την αστυνομία ως «Εξαιρετικά επικίνδυνες».

Οι διακινητές στρίμωχναν έως και 50 άτομα σε σκάφη μήκους μόλις 8 έως 14 μέτρων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μετανάστες ταξίδευαν χωρίς σωσίβια γιλέκα εν μέσω θαλασσοταραχής, ενώ σε ορισμένες περιστάσεις τους έδεναν πάνω στο σκάφος για να μην πέσουν στο νερό, λόγω των υψηλών ταχυτήτων.

Το κόστος για κάθε επιβάτη έφτανε ακόμα και τα 12.000 ευρώ το άτομο.

Ακραία βία κατά των Αρχών και κατασχέσεις σκαφών

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση 18 ταχύπλοων σκαφών, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Λόγω της τεράστιας οικονομικής αξίας του εξοπλισμού τους, τα μέλη του κυκλώματος επέδειξαν «ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο βίας» απέναντι στις αστυνομικές δυνάμεις, φτάνοντας στο σημείο να προτρέπουν τους οδηγούς των σκαφών να εμβολίσουν τα περιπολικά για να αποφύγουν τη σύλληψη.

Η έρευνα για την πλήρη εξάρθρωση του διασυνοριακού δικτύου είχε ξεκινήσει από το 2023, χαρτογραφώντας τη δράση της οργάνωσης που είχε εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου.