Το δικό της Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες κατέρριψε μια 97χρονη γυναίκα από το Τσέλτεναμ της Βρετανίας, η οποία πέταξε δεμένη πάνω στα φτερά ενός μονοκινητήριου αεροσκάφους (wing walk).

Παρά το γεγονός ότι το 2025 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, η Μπέτι Μπρόματζ απέδειξε ότι η θέληση δεν έχει ηλικία, συγκεντρώνοντας χρήματα για τη μονάδα εγκεφαλικών του νοσοκομείου που τη φρόντισε.

Πτήση ευγνωμοσύνης για το Νοσοκομείο του Τσέλτεναμ

Η απόφαση της Μπέτι Μπρόματζ να ανέβει ξανά στα φτερά του αεροπλάνου δεν ήταν μόνο μια επίδειξη γενναιότητας, αλλά είχε βαθύ φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Στόχος της ήταν η συγκέντρωση χρημάτων για τη μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων του Γενικού Νοσοκομείου του Τσέλτεναμ, της δομής που την περιέθαλψε και τη βοήθησε να σταθεί ξανά στα πόδια της, όταν η ίδια υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο το 2025.

Αυτό ήταν το έκτο wing walk που πραγματοποιεί από την ηλικία των 87 ετών. Η ίδια εξηγεί τη φιλοσοφία της με αφοπλιστική ειλικρίνεια:

«Αλλιώς θα βαριόμουν τη ζωή. Δεν μπορώ να οδηγήσω, δεν βλέπω πολύ καλά και νιώθω λίγο απογοητευμένη. Γι’ αυτό θέλω να κάνω ό,τι μπορώ».

Tο χιούμορ της 97χρονης

Πηγή έμπνευσης για τη δράση της αποτελεί ένα σύνθημα που είχε διαβάσει κάποτε στον τοίχο του νοσοκομείου όπου εργαζόταν η ίδια ως νοσοκόμα:

«Περνάμε από αυτόν τον κόσμο μόνο μία φορά ό,τι καλό μπορούμε να κάνουμε, όποια καλοσύνη μπορούμε να δείξουμε, ας το κάνουμε τώρα, ας μην το αναβάλλουμε ή το παραμελούμε, γιατί δεν θα ξαναπεράσουμε από εδώ».

Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση με άφθονο χιούμορ, η Μπρόματζ δήλωσε μετά την προσγείωσή της:

«Το μόνο πρόβλημα είναι να ανέβω στα φτερά, γιατί είμαι κοντή! Όμως, μόλις ανέβω, δεν έχω άλλο πρόβλημα. Το λούνα παρκ είναι πολύ χειρότερο».

Στόχος τα 100 έτη

Η 97χρονη ρεκορντγούμαν αποδεικνύει ότι όταν υπάρχουν ψυχική δύναμη και στόχοι, η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.

Ήδη σχεδιάζει το επόμενο εγχείρημά της, δηλώνοντας με νόημα:

«Θα πρέπει να σκεφτώ κάτι όταν γίνω 100 – κάτι ξεχωριστό».