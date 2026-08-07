Μετά τις αποδράσεις τους στην Αντίπαρο, η οικογένεια Ντε Γκρες συνέχισε τις καλοκαιρινές της διακοπές στις Σπέτσες. Η Marie Chantal μοιράστηκε με τους ακολούθους της στιγμιότυπα δίπλα στην κόρη της, Μαρία Ολυμπία, με τις δυο τους να ποζάρουν χαμογελαστές κατά τη διάρκεια εξόδου τους σε ένα από τα πλέον κοσμοπολίτικα εστιατόρια του νησιού.

«Οι καλύτερες ημέρες με αυτό το Φως», έγραψε η Marie Chantal στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Ακόμη, μοιράστηκε και την εκπληκτική τους θέα, καθώς έδυε ο ήλιος μέσα στη θάλασσα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marie- Chantal G (@mariechantal22)

Οι Σπέτσες είναι συνδεδεμένες στενά με την ιστορία της οικογένειάς τους και την παράδοση του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ενώ από πέρσι το καλοκαίρι, ο Παύλος Ντε Γκρες εξέφρασε το ενδιαφέρον του για αγορά πολυτελούς κατοικίας στο νησί.

Λίγες ημέρες πριν, είχαν επισκεφτεί την Αντίπαρο, όπου γιόρτασαν τα 30ά γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας πάνω σε yacht.

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