Η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης περνούν το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού στην Ελλάδα, με τα παιδιά τους.

Το ζευγάρι βρέθηκε πρόσφατα στην Κεφαλονιά, όπου πέρασε χαλαρές στιγμές, συνεχίζοντας τις διακοπές τους στη Σαντορίνη. Εκεί, πόζαραν όλοι μαζί με φόντο τα καταγάλανα νερά, με τον σύζυγο της τραγουδίστριας να μοιράζεται στα social media τη νέα οικογενειακή τους φωτογραφία.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, η γνωστή τραγουδίστρια είχε μιλήσει ανοιχτά για την κοινή πορεία δίπλα στον σύζυγό της.

«Με τον Γιώργο είμαστε 20 χρόνια μαζί και παντρεμένοι 15. Θα έλεγα ότι ήταν σαν να παντρεύτηκα τρεις φορές τον ίδιο άντρα. Στην αρχή ήταν πιο νέος και πιο νευρικός. Τώρα είναι πιο ήρεμος και σκέφτεται περισσότερο πώς θα μου μιλήσει. Δεν είναι τόσο απότομος. Στην αρχή της σχέσης μας, ο Γιώργος ζήλευε λίγο, αλλά μετά καθόλου. Εγώ ζηλεύω πιο πολύ από τον Γιώργο. Στην αρχή έψαχνα κινητά και τέτοια, αλλά πλέον του έχω εμπιστοσύνη», είχε πει η Καλομοίρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Boosalis (@georgeboosalis)

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός: Τραγούδησε με την Καλομοίρα στην Κεφαλονιά