Αναστέλλεται προσωρινά η έκδοση της δικαστικής απόφασης στη μαζική δίκη-σταθμό του Ελ Σαλβαδόρ, όπου 485 ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης Mara Salvatrucha (MS-13) βρίσκονται στο εδώλιο. Η ανακοίνωση της ετυμηγορίας, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, αναβλήθηκε από την προεδρία του δικαστηρίου χωρίς να δοθεί επίσημη αιτιολογία, ενώ η νέα ημερομηνία διεξαγωγής αναμένεται να καθοριστεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία αποτελεί πρωτοφανές ορόσημο για τη χώρα, καθώς είναι η πρώτη φορά που οι αρχές στρέφονται ευθέως κατά του πυρήνα της διοικητικής δομής των συμμοριών. Λόγω των δρακόντειων μέτρων ασφαλείας, οι κατηγορούμενοι παρακολουθούν τη δίκη εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης από τα διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα στα οποία κρατούνται.

Το μέγεθος της υπόθεσης προκαλεί δέος, καθώς η εισαγγελία έχει απαγγείλει συνολικά περισσότερες από 47.420 κατηγορίες. Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκονται περίπου 29.000 ανθρωποκτονίες, για τις οποίες ευθύνονται άμεσα 22 ανώτατα στελέχη της MS-13, ενώ το κατηγορητήριο συμπληρώνεται από σωρεία σοβαρών εγκλημάτων, όπως γυναικοκτονίες, εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, διακίνηση ναρκωτικών και λαθρεμπόριο όπλων.

Οι εισαγγελικές αρχές, που είχαν ήδη από τον Ιούνιο καταστήσει σαφείς τις προθέσεις τους, αναμένεται να ζητήσουν εξοντωτικές ποινές που αθροιστικά μεταφράζονται σε χιλιάδες χρόνια κάθειρξης για τους κατηγορουμένους.

Η MS-13, η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατάφερε με τα χρόνια να εξελιχθεί σε μία από τις πλέον ισχυρές, πολυπλόκαμες και βίαιες εγκληματικές οργανώσεις σε ολόκληρη την Κεντρική Αμερική, με τη συγκεκριμένη δίκη να θεωρείται το καίριο πλήγμα στη δράση της.

Η «Νυρεμβέργη» του Μπουκέλε

Ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία του Ελ Σαλβαδόρ από το 2019, έχει φτάσει στο σημείο να παραλληλίσει τις μαζικές δικαστικές διαδικασίες στη χώρα του με τις ιστορικές δίκες της Νυρεμβέργης.

Ο εκτεταμένος «πόλεμος» που κήρυξε κατά των συμμοριών το 2022 επέφερε δραστική μείωση της εγκληματικότητας, γεγονός που εκτίναξε τη δημοτικότητά του στο εσωτερικό.

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή βασίζεται στην παράταση ενός διαρκούς καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της διεθνούς κοινότητας. Διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν συστηματικές παραβιάσεις θεμελιωδών ελευθεριών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η ταυτόχρονη εκδίκαση εκατοντάδων κατηγορουμένων ακυρώνει στην πράξη το δικαίωμα κάθε πολίτη σε μια δίκαιη και εξατομικευμένη δίκη.