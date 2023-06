Αυξάνεται η ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Η μερική καταστροφή του φράγματος Καχόβκα την Τρίτη, 6 Ιουνίου, έχει επηρεάσει δεκάδες χωριά στην περιοχή της Χερσώνας. Ουκρανία και Ρωσία έχουν απομακρύνει από την ευρύτερη πλημμυρισμένη περιοχή χιλιάδες πολίτες. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η απώλεια του φράγματος θα μπορούσε να προκαλέσει φρικτή περιβαλλοντική καταστροφή και να έχει τρομερές ανθρωπιστικές συνέπειες για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Από την ώρα που σημειώθηκε το συμβάν υπάρχει παγκόσμια ανησυχία για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει αυτό το πλήγμα στην Ουκρανία, τη Ρωσία, αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς στην εμβέλεια επιρροής του φράγματος βρίσκεται και ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια.

Ρώσοι και Ουκρανοί συμφωνούν ότι είναι υπό έλεγχο η κατάσταση

Σε πρώτη φάση, Ρωσία και Ουκρανία φαίνεται να συμφωνούν ότι, προς το παρόν, η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό είναι υπό έλεγχο.

Συγκεκριμένα, η ρωσική κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας Rosatom ανακοίνωσε πως ο ελεγχόμενος από τη Μόσχα πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια δεν απειλείται μετά τη ρήξη του φράγματος, όπως μετέδωσε το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο διευθυντής του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, τον οποίο η Ρωσία ελέγχει από το Μάρτιο του 2022, ανέφερε με χωριστή δήλωσή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram πως δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια της εγκατάστασης.

Η ουκρανική κρατική υπηρεσία ατομικής ενέργειας Energoatom ανακοίνωσε από την πλευρά της πως η καταστροφή του φράγματος δημιουργεί μεν απειλή για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, αλλά η κατάσταση στην εγκατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανέφερε μέσω του Twitter πως παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση και πως «στο σταθμό δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος για την πυρηνική ασφάλεια».

Η Energoatom υποστήριξε πως το φράγμα ανατίναξαν οι Ρώσοι εισβολείς.

Η γρήγορη υποχώρηση στη στάθμη του νερού δημιουργεί ανησυχία

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία ατομικής ενέργειας, η στάθμη του νερού στη Δεξαμενή Καχόβκα μειώνεται γρήγορα, δημιουργώντας μια «πρόσθετη απειλή» για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

«Το νερό από τη Δεξαμενή Καχόβκα είναι απαραίτητο για τα συστήματα ασφαλείας του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια», ανέφερε η Energoatom μέσω της εφαρμογής Telegram.

«Αυτή τη στιγμή η δεξαμενή νερού του πυρηνικού σταθμού είναι γεμάτη: στις 8 π.μ., η στάθμη του νερού ήταν στα 16,6 μέτρα, επαρκής για τις ανάγκες του σταθμού. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο σταθμό βρίσκεται υπό έλεγχο, ουκρανικό προσωπικό ελέγχει όλους τους δείκτες», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης, Αντριι Γερμάκ (σ.σ.: και όχι ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως είχε μεταδοθεί νωρίτερα), χαρακτήρισε την έκρηξη στο φράγμα «οικοκτονία» που διαπράχθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις. Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για το επεισόδιο.

Το πόρισμα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας

Αποτιμώντας την κατάσταση μετά τη μερική καταστροφή του υδροηλεκτρικού φράγματος, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) διαβεβαίωσε το βράδυ της Τρίτης πως η μεγάλη δεξαμενή που τροφοδοτεί τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ώστε να ψύχονται οι αντιδραστήρες του, είναι γεμάτη και έχει «αρκετό νερό για μήνες».

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, είχε προαναγγείλει νωρίτερα ότι οι εμπειρογνώμονές του θα προέβαιναν άμεσα σε αποτίμηση της κατάστασης, υπολογίζοντας την επάρκεια της δεξαμενής για την ψύξη των έξι αντιδραστήρων του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στην Ευρώπη.

«Είναι κρίσιμης σημασίας αυτή η δεξαμενή ψύξης να παραμείνει άθικτη. Δεν πρέπει να γίνει τίποτα που θα υπονόμευε ενδεχομένως την ακεραιότητά της. Καλώ όλες τις πλευρές να διασφαλίσουν πως δεν θα γίνει τίποτα που θα την υπονομεύσει», προειδοποίησε ο Γκρόσι.

Λέκκας: Ολοκληρωτική καταστροφή της πανίδας και της χλωρίδας σε μήκος 400 χιλιομέτρων

Η ολοκληρωτική καταστροφή της πανίδας και της χλωρίδας μίας πολύ μεγάλης έκτασης εκατέρωθεν του ποταμού Δνείπερου, σε ένα μήκος της τάξεως των 400 χιλιομέτρων από την Ζαπορίζια έως σχεδόν την Οδησσό, είναι μόλις μια από τις τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα φέρει η καταστροφή του φράγματος Νόβα Καχόβκα στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρο του ΟΑΣΠ.

Ο κ. Λέκκας τονίζει ότι η ανατίναξη του φράγματος Νόβα Καχόβκα στη Χερσώνα θα επηρεάσει καταλυτικά την ευρύτερη περιοχή στη βόρεια ακτή της Μαύρης Θάλασσας και αποτελεί μία καταστροφική για το περιβάλλον ενέργεια.

Ειδικότερα, το φράγμα Νόβα Καχόβκα, μήκους σχεδόν 4 χιλιομέτρων διακρίνεται σε δύο τμήματα: το πρώτο που αποτελεί ένα φράγμα βαρύτητας με αδιαπέραστο πυρήνα και αδρόκοκκα υλικά εκατέρωθεν που παρέχουν υποστήριξη στον αργιλικό πυρήνα, και ένα δεύτερο με οπλισμένο σκυρόδεμα, στο κορυφαίο τμήμα του οποίου είναι κατασκευασμένοι οι υπερχειλιστές. Η ανατίναξη έγινε σε αυτό ακριβώς το τμήμα, λόγω της μεγάλης του τρωτότητας.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα οι τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:

* Ολοκληρωτική καταστροφή της πανίδας και χλωρίδας μίας πολύ μεγάλης έκτασης εκατέρωθεν του ποταμού Δνείπερου σε ένα μήκος της τάξεως των τετρακοσίων χιλιομέτρων από την Ζαπορίζια έως σχεδόν την Οδησσό και σε πλάτος της τάξεως των 50, περίπου, χιλιομέτρων.

* Μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων φερτών ιζημάτων, ενδεχομένως ρυπασμένων με υψηλά ποσοστά βαρέων μετάλλων, τα οποία θα διαχυθούν και σε περιοχές, οι οποίες παρουσίαζαν ήδη μεγάλη επιβάρυνση.

* Βίαιη αλλαγή στο καθεστώς των υπόγειων υδάτων και των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων και ειδικότερα των ποιοτικών και των ποσοτικών χαρακτηριστικών τους.

* Μόνιμη κάλυψη αγροτικών και αστικών περιοχών από στρώμα λάσπης πάχους έως και 2 μέτρων, με δυσμενείς επιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή, ιδιαίτερα τροφίμων, για μεγάλο χρονικό διάστημα, και μάλιστα σε μία ευαίσθητη περιοχή λόγω του πολέμου.

* Μόνιμες αλλαγές στο μικροκλίμα των περιοχών κατά μήκος του Δνείπερου ποταμού, με επίδραση σε ευρύτερες περιοχές και ενίσχυση των καταστροφικών φαινομένων που συνθέτουν την κλιματική κρίση.

«Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις όμως είναι μόνο μία από τις κατηγορίες επιπτώσεων που αποφέρει αυτή η καταστροφή, καθώς οι κοινωνικές συνέπειες είναι επίσης μεγάλες, δεδομένου ότι περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι αναγκάζονται να μετακινηθούν άμεσα σε πιο ασφαλείς περιοχές», καταλήγει ο κ. Λέκκας.

Συγκλονιστικό βίντεο: Συνεργείο του BBC εγκαταλείπει τη Χερσώνα ενώ ακούγονται βομβαρδισμοί

Σε βίντεο, που κάνει τον γύρο του κόσμου, οι δημοσιογράφοι του BBC, που καλύπτουν το ρεπορτάζ στην περιοχή της Χερσώνας, συνομιλούν με κατοίκους της περιοχής την ώρα που ακούγεται έκρηξη.

Οι κάτοικοι μαζί με το συνεργείο σκύβουν για να προστατευτούν και η κάμερα τραντάζεται και έπειτα ο εικονολήπτης και το υπόλοιπο συνεργείο προσπαθούν να διαφύγουν με ασφάλεια, πηδώντας σε ένα όχημα, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται.

