Αξιωματούχος ΕΜΑ: Το εμβόλιο της AstraZeneca σχετίζεται με τις θρομβώσεις

Ανώτερος αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) παραδέχτηκε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ του εμβολίου AstraZeneca κατά της Covid και των θρόμβων αίματος.

Ο επικεφαλής εμβολίων του ΕΜΑ, Μάρκο Καβαλέρι είπε στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero ότι «κατά τη γνώμη μου, μπορούμε να το πούμε τώρα, είναι σαφές ότι υπάρχει σχέση με το εμβόλιο», αν και δεν ήταν σαφές τι προκάλεσε μια τέτοια αντίδραση. Ο ίδιος είπε ακόμη ότι ο σύνδεσμος θα επιβεβαιωθεί από τον Οργανισμό τις επόμενες ώρες.

Μόλις χθες, η βρετανική ρυθμιστική αρχή υγείας ανακοίνωσε ότι εξετάζει μια πρόταση να μην χορηγείται το εμβόλιο κατά της Covid-19 που ανέπτυξαν η AstraZeneca και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε νεότερους ανθρώπους λόγω ανησυχιών για πολύ σπάνιες περιπτώσεις αιματικών θρόμβων.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως «Δύο ανώτερες πηγές δήλωσαν ότι ενώ τα δεδομένα εξακολουθούν να είναι ασαφή, υπάρχουν αυξανόμενα επιχειρήματα που δικαιολογούν να προσφέρεται σε νέους – κάτω των 30 ετών τουλάχιστον – ένα διαφορετικό εμβόλιο».

#BREAKING European Medicines Agency (EMA) top official says there is link between AstraZeneca Covid vaccine and blood clots, but cause not clear pic.twitter.com/Fb1qftFzS7