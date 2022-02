Αναφορές για μάχες στο κέντρο του Κιέβου

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα του Σαββάτου ότι απέκρουσε μία ρωσική επίθεση σε λεωφόρο του Κιέβου, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Kiev city right now.



Based on the video, heavy weapons are used in the clashes. #Kiev #Ukraine #Russia pic.twitter.com/tM5fBaocft