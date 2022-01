Στην κλήρωση του Αυστραλιανού Open ο Τζόκοβιτς εν αναμονή των αποφάσεων για την απέλαση του

Την απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης της Αυστραλίας Άλεξ Χοκ για τον Νόβακ Τζόκοβιτς περιμένουν όλοι από ώρα σε ώρα στην Αυστραλία. Παρά ταύτα, ο Σέρβος τενίστας μπήκε στην κλήρωση που ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου στις 16.30 ώρα Αυστραλίας (7.30 ώρα Ελλάδας). Αν του επιτραπεί να συμμετάσχει στο τουρνουά, θα παίξει στον πρώτο γύρο με τον συμπατριώτη του Μίομιρ Κετσμάνοβιτς.

Top seed and nine-time #AusOpen champion 🇷🇸 @DjokerNole begins his title defence against Miomir Kecmanovic.#AO2022 pic.twitter.com/96MAlHNElG