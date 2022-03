Ανησυχία από τον ΙΑΕΑ για τα πυρηνικά εργοστάσια σε Τσέρνομπιλ και Ζαπορίζια

Ανησυχία για την κατάσταση στα δύο πυρηνικά εργοστασία της Ουκρανίας, στο Τσέρνιμπιλ και τη Ζαπορίζια, προκαλεί στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) το γεγονός ότι οι επικοινωνίες έχουν «υποβαθμιστεί» και η ηλεκτροδοτήση δεν έχει αποκατασταθεί, σύμφωνα με το Skynews την Πέμπτη.

«Δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση ότι η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί στο Τσέρνομπιλ, στη βόρεια Ουκρανία. Η συλλογή δεδομένων, τόσο από εκεί όσο και από τη Ζαπορίζια στον Νότο, έχει τεθεί σε κίνδυνο». Ο Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής της υπηρεσίας, δήλωσε ότι «δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί συνέβη αυτό. Υπάρχει ένα διογκούμενο ζήτημα με τις πυρηνικές διασφαλίσεις στην Ουκρανία» πρόσθεσε.

