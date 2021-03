Αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσιπλοΐα στο Σουέζ

Αντίθετα με προηγούμενες πληροφορίες, νεότερα τηλεγραφήματα που δημοσιεύονται από διεθνή πρακτορεία αναφέρουν πως το πλοίο Ever Given αποκολλήθηκε πλήρως λίγο μετά τις 16:00 και πλέον σταδιακά αποκαθίσταται η ναυσιπλοΐα στο Σουέζ.

Τα αιγυπτιακά κανάλια έδειξαν βίντεο με το πλοίο να πλέει σε ευθεία θέση κατά μήκος της διώρυγας:

Νωρίτερα το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες και πηγή από τη διώρυγα ανέφερε πως το πλοίο μετακινήθηκε εν μέσω ισχυρών ανέμων στην περιοχή και επανήλθε σε διαγώνια θέση λίγο πριν την επόμενη προσπάθεια να ξεκολλήσει πλήρως, μπλοκάροντας και πάλι τη διώρυγα.

Βίντεο μετά την αποκόλληση του πλοίου, με κόρνες να ηχούν στον αέρα:

BREAKING: the ship is really moving now and horns are blaring in what sounds like celebration.



The stern has swung away from us and it looks like it’s really facing the right way now after hours of being jackknifed across the channel. pic.twitter.com/gTuvqWO5ta