Αποχωρούν οι Ρώσοι από την Χερσώνα

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού διέταξε τα στρατεύματα της χώρας να υποχωρήσουν στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου, μια κίνηση που πιθανότατα θα οδηγήσει στην παράδοση της Χερσώνας στους Ουκρανούς.

Η νίκη της Ουκρανίας στη Χερσώνα, ο οποίος είναι ένας από τους κύριους στόχους της επίθεσης του Κιέβου στα νότια της χώρας, θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, λίγες μόνο εβδομάδες αφότου ανακοίνωσε την προσάρτηση της, μαζί με άλλες τρεις περιοχές, στην Ρωσική Ομοσπονδία.

Στην ανακοίνωση του, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι οι ζωές και η υγεία των στρατιωτών της χώρας έχουν προτεραιότητα, ενώ λαμβάνεται υπόψη και η απειλή για τον άμαχο πληθυσμό της περιοχής.

Here's Shoigu giving the order to pullout: "The lives and health of our troops always takes priority. Take into account the threat to the civilian population and respect the wishes of those who wish to leave. And secure the transfer of military equipment across the Dnipro" pic.twitter.com/InuLjbk97s