Αζερμπαϊτζάν: Νεκροί από έκρηξη νάρκης δύο δημοσιογράφοι και ένας αξιωματούχος

Δυο Αζέροι δημοσιογράφοι και ένας τοπικός αξιωματούχος σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη νάρκης στο Καλμπατζάρ, μια περιοχή σε έδαφος από το οποίο αποχώρησαν οι αρμενικές δυνάμεις τον περασμένο Νοέμβριο.

Σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα, ένας εικονολήπτης του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου AzTV και ένας ανταποκριτής του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων του Αζερμπαϊτζάν σκοτώθηκαν όταν το όχημά τους πάτησε μια αντιαρματική νάρκη. Σκοτώθηκε επίσης ένας τοπικός αξιωματούχος ενώ τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

@SamiYusuf While performing the official duties in Azerbaijan’s Kalbajar district, 32-year-old AzTV cameraman Siraj Abishov and 39-year-old AZERTAC correspondent Maharram Ibrahimov were killed as a result of the mine explosion. #ArmenianTerror pic.twitter.com/gUwpHXduKy

«Ο εικονολήπτης του καναλιού μας, Σιράτζ Αμπίτσοφ, γεννημένος το 1989, καθώς και ένας συνεργάτης του πρακτορείου AzerTag, ο Μαγκεράμ Ιμπραγκίμοβ, σκοτώθηκαν από έκρηξη νάρκης ενώ ασκούσαν το επάγγελμά τους στην περιφέρεια Καλμπατζάρ», έγραψε στο Facebook ο διευθυντής του καναλιού AzTV, Ροβσάμ Μαμέντοφ.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 11.00, τοπική ώρα, στο χωριό Σουσουζλούγκ.

#Azerbaijan: This morning two Azerbaijani journalists, Siraj Abyshev operator for @aztvresmi & Maharram Ibrahimov correspondent for @AZERTAC, were killed by a anti-tank mine explosion in the #UpperKarabakh. They were sent to report to the liberated village of #Susuzlug. [1/2] pic.twitter.com/Qz1Gpr4SpF